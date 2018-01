Ginnastica artistica: il calendario del 2018

La stagione agonistica 2018 di ginnastica artistica italiana si aprirà ad Arezzo il 2-3 marzo per la prima prova del campionato di Serie A e B nazionale. Gli appuntamenti in totale saranno tre, ad Arezzo si aggiungono infatti la prova di Milano prevista per il 4-5 maggio e quella di Torino prevista per l’8-9 giugno.

Il consueto appuntamento con il Trofeo Città di Jesolo, quest’anno tantissime le nazioni che vi parteciperanno, è previsto per aprile, sabato 14 e domenica 15 precisamente, mentre i campionati italiani assoluti sono previsti per il 7 e 8 luglio, a Riccione.

Per quanto riguarda le competizioni internazionali il primo appuntamento sarà per le juniores con l’International Gymnix previsto a marzo, 9-11, a Montreal. Per le senior sono previsti invece i Giochi del Mediteranneo a Tarragona, dal 22 giugno al 1 luglio. I campionati europei, riservati sia alla categoria senior che junior, quest’anno slitteranno di qualche mese e sono previsti a Glasgow dal 2 al 5 agosto per la femminile e dal 9 al 12 agosto per la maschile; questi europei saranno molto importanti per gli juniores poichè ci sarà in gioco la qualificazione alle Olimpiadi giovanili previste a Buenos Aires dal 6 all’8 ottobre. I campionati mondiali saranno invece a Doha dal 25 ottobre al 3 novembre e la competizione sarà esclusivamente riservata alla categoria senior. Nel corso dell’anno naturalmente sono previste altre competizioni internazionali come le Coppe del mondo e World challenge cup e competizioni nazionali riservati agli allievi.

Il calendario completo:

2-3 marzo | Arezzo – Prima prova di Serie A/B nazionale

9-11 marzo | Montreal – International Gymnix

14-15 aprile | Jesolo – Trofeo Città di Jesolo XI edizione

4-5 maggio | Milano – Seconda prova di Serie A/B nazionale

8-9 giugno | Torino – Terza prova di Serie A/B nazionale

22 giugno-1 luglio | Tarragona – Giochi del Mediterraneo

7-8 luglio | Riccione – Campionati italiani assoluti

2-5 agosto | Glasgow – Campionati europei femminili J/S

9-12 agosto | Glasgow – Campionati europei maschili J/S

6-8 ottobre | Buenos Aires – Giochi olimpici giovanili

25 ottobre-3 novembre | Doha – Campionati mondiali