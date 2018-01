Vincent Kennedy McMahon, attuale proprietario della WWE, è pronto per un importante annuncio relativo ai maggiori sport americani, questa sera alle ore 21:00 (ora italiana). Questo è quanto trapela dall’esplicito tweet pubblicato alcune ore fa proprio dall’account della stessa federazione di wrestling americana.

Per chi non conoscesse il personaggio in questione, è necessario semplicemente sapere che Vince, insieme all’intera famiglia McMahon, ha realizzato il proprio impero economico proprio grazie alla WWE, federazione specializzata nello sport spettacolo, ossia il wrestling per il quale tutti da piccoli, ma anche oggi da adulti, abbiamo avuto un profondo e morboso attaccamento a tale disciplina.

L’importante annuncio di cui si parla, però, non avrebbe nulla a che fare con il wrestling americano, anzi, ma sembrerebbe invece avere delle affinità con il mondo del football professionistico, tanto da ipotizzare la nascita di una federazione alternativa, chiamata XFL, che andrà a scontrarsi con la ben nota NFL, oramai prossima al suo 52° SuperBowl. Per i meno informati, però, va detto che tale esperimento operato da Vince McMahon, fu già provato nel 2001 ma con scarsi risultati, tanto da dichiararne il fallimento al termine della sua prima, ed unica ad oggi, stagione agonistica.

Altre voci di corridoio, però, indicano che Vince McMahon possa annunciare la sua entrata nel mondo del calcio, o “Soccer” per gli americani, visti i recenti interessamenti per l’acquisizione della compagine inglese del Newcastle.