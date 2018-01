Judo: prossimi eventi e nuovo programma del World Judo Tour 2018

25 Gennaio 2018, in vista dei prossimi eventi internazionali del World Judo Tour 2018 organizzati naturalmente dalla Federazoine Internazionale di Judo, si potrebbe fare un salto al 2017.

Lo scorso anno si è chiuso con l’ultimo evento svoltosi il 16 e 17 Dicembre in Russia, a San Pietroburgo con i campionati Master, evento che non ha visto neppure un atleta italiano in gara e che ha invece confermato il Giappone al primo posto della Medal Ranking List, posizione che già manteneva dal Grand Slam di Tokyo.

Il 2018 si apre a Tunisi con il primo Grand Prix in cui dal 19 al 21 Gennaio 335 Atleti (anche qui nessun italiano in gara) hanno combattuto per il primo evento del World Judo Tour 2018 che ha invece visto trionfare il Kazakhstan al primo posto della lista per medaglie.

Il prossimo evento del World Judo Tour 2018 sarà forse più importante rispetto a quello che ha aperto l’anno a Tunisi, si tratta del primo Grand Slam del 2018, a Parigi.

L’importanza o meglio, la valenza dei tornei del World Judo Tour 2018 è data dai punteggi che vengono assegnati ad ogni altleta per il posizionamento nella World Ranking List.

Per la classifica mondiale, l’IJF (International Judo Federation) ha fissato 1000 punti per ogni medaglia d’Oro vinta ad un Grand Slam e a 700 punti per ogni medaglia d’Oro vinta ad un Grand Prix come quello che ha aperto l’anno a Tunisi.

Questo il motivo per cui il Torneo che si svolgerà a Parigi i prossimi 10 e 11 Febbraio saràconsiderato l’evento d’apertura più importante del nuovo anno sportivo.

Il Paris Grand Slam 2018 inizierà il 10 Febbraio presso l‘AccorHotels Arena con le categorie femminili di 48 kg, 52 kg, 57 kg,63 kg e maschili di 60 kg, 66 kg e 73 kg. seguiranno il giorno seguente con le restanti categorie sia femminili che maschili.

Dei 473 atleti che prenderanno parte alla competizione in Francia, solo Fabio Basile partirà dall’Italia e gareggerà nella categoria dei 73 Kg, categoria che ha sperimentato al Grand Slam di Abu Dhabi lo scorso anno e che ha poi mantenuto.

La Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Mariali) ha inoltre informato che al prossimo evento nazionale dei campionati assoluti che si svolgeranno al PalaPellicone di Ostia Sabato 27 e Domenica 28 Gennaio, tra i 500 atleti in gara, non saranno presenti nè Fabio Basile che si preparerà al Grand Slam di Parigi nè gli altri due campioni italiani Odette Giuffrida (Argento Olimpico) e Matteo Marconcini impegnati invece a riprendersi dagli ultimi infortuni.