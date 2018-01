MMA : Floyd Mayweather Jr vs Connor McGregor , possibilità di un rematch nella “gabbia”?

Floyd Mayweather Jr e Connor McGregor potrebbero essere nuovamente sulla rotta di collisione e questa volta la “gabbia”MMA potrebbe essere lo scenario del loro campo di battaglia. Mayweather e McGregor si erano affrontati già sul ring di boxe , lo scorso agosto con la vittoria di “Pretty Boy” Mayweather Jr sull’ex campione di arti marziali miste McGregor. La vittoria, che è arrivata per TKO quando McGregor era ancora in piedi , ha fatto nascere parecchie polemiche riguardo la correttezza del risultato.Infatti ,McGregor sembrava ancora in grado di combattere e forse lo stop è arrivato troppo prematuramente. Le accuse e il trash talking non si sono fermate neanche dopo quasi 6 mesi dalla fine dell’incontro e i due si sono beccati più volte sui social.

Mayweather maestro dell’arte di punzecchiare i suoi rivali, ha continato ad insultare più o meno velatamente McGregor,il quale non è certo un novellino del mestiere. L’apice però è stato toccato solo nelle scorse ore, quando Mayweather Jr ha scritto rivolto a McGregor sui social : ” Nel 2017 ti ho fatto io la festa. Adesso nel 2018 te la faranno loro.Inizierai l’anno con un’esplosione.” Tirando in ballo dicerie che vorrebbero McGregor al centro di una rischiosa diatriba con la mafia irlandese.L’irlandese ha risposto di non avere alcuna paura e che tutto è sotto controllo.

Bleacher report nota rivista sportiva americana e l’account istagram di Floyd hanno pubblicato scene d’allenamento di Floyd , ritraenti l’atleta non sul ring ma all’interno di una gabbia MMA . Che a breve non vi sia l’annuncio di un rematch stile MMA in uno dei prossimi main event UFC? McGregor avrà la rivincità nel suo ambiente ?