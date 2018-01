MMA,UFC 220 : la favola di Francis Ngannou non ha un lieto fine, Miocic ancora campione

Il sogno di Francis Ngannou di passare da senza fissa dimora a campione UFC di MMA dei pesi massimi si è infranto contro Stipe Miocic. Il franco-camerunense ha dato tutto per i 5 rounds dell’incontro ma la resistenza, l’intelligenza e la maggior esperienza sul ring hanno finito per premiare il gran lavoro di Miocic. Il campione statunitense ma di chiare origini croate, si è presentato in grande forma e con un un grande piano di battaglia. Infatti, Miocic sapeva bene di non poter avere la meglio sul poderoso Ngannou semplicemente scambiandosi colpi al centro del ring e così ha spostato il focus dell’incontro sulle tecniche di wrestling a terra, tipo di combattimento a lui più congeniale.

Miocic ,detto “l’orgoglio di Cleveland”, ha costruito la sua vittoria con pazienza, bucando le difese di Ngannou rounds dopo rounds, senza mai sembrare in difficoltà per tutta la durata dell’incontro. Ngannou non è riuscito a trovare nessuna soluzione e i suoi pesanti ganci e montanti sono andati per aria o non sono mai riusciti a connettere con significativa violenza. L’incontro sembrava già segnato dopo il primo round quando Ngannou era parso stanco a causa delle troppe energie consumate per arginare le tecniche al suolo dell’avversario .

Il Match si conclude inevitabilmente con la vittoria per decisione unanime a favore di Miocic, che entra nei record della storia MMA come l’unico a difendere il titolo UFC dei pesi massimi per tre volte consecutive. Miocic ora vanta un record importante,con 18 vittorie e sole 2 sconfitte con il 78% di KO. Francis” The Predator” Ngannou (11-2) è chiamato a migliorare notevolmente le sue lacune sul confronto a terra e a inserire maggiori varietà nel suo combattimento in piedi se vorrà un giorno avere un’altra opportunità per il titolo e coronare finalmente il suo sogno.