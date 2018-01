Wrestling WWE: le dichiarazioni di Sasha Banks a Sky

Ultime notizie wrestling WWE. la superstar Sasha Banks (25 anni) è stata recentemente intervistata dallo staff di Sky. La 4 volte campionessa femminile ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni che riporteremo nel corso di questo articolo. Sasha, una delle ragazze del roster di Raw è cresciuta con il mito del leggendario Eddie Guerrero, che è stato per lei un vero e proprio esempio da seguire dal punto di vista professionale. Ora, la cugina di Snoop Dogg vuole tornare a primeggiare tra le atlete della WWE, promettendo dare il meglio di sé durante la prossima Royal Rumble, prevista il 28 Gennaio 2018, ed a Wrestlemania.

Wrestling WWE: l’intervista a Sasha Banks, i buoni propositi della superstar



Sasha Banks, una delle star di punta della WWE, è stata intervistata dalla redazione di Sky. La bella wrestler, quattro volte campionessa femminile, ha reso noti i suoi buoni propositi per il prossimo futuro. Ha iniziato parlando della Royal Rumble femminile, un evento esclusivo, mai visto prima all’interno dell’omonimo pay per view della federazione di Stamford. Sasha ha detto: ‘Non è facile predisporsi ad un match che non si è mai tenuto prima e che per noi ragazze risulta del tutto inedito … Sto studiando tutti i Royal Rumble match maschili che si sono svolti dal 1988 ad oggi…’. La Banks p dunque sotto stress, in quanto, come da lei affermato, sta visualizzando svariati video sull’evento Royal Rumble, per meglio comprendere le tattiche, il modo di muoversi e di comportarsi all’interno di una simile competizione.

Sasha Banks: l’importanza del denaro

Nel caso in cui dovesse trionfare alla Royal Rumble femminile, Sasha Banks avrebbe la possibilità di sfidare la campionessa femminile a Wrestlemania. L’atleta ha dichiarato che da quando vinse quella cintura strappandola a Charlotte Flair nel Luglio del 2016, la sua carriera ha avuto un cambiamento non indifferente. ‘Innanzitutto dal punto di vista economico. Essere campionessa significa guadagnare di più – ha affermato Sasha – Siamo professionisti ed è inutile nascondersi dietro ad un dito. Il denaro conta e molto’. Senza falsa modestia, Sasha ha raccontato di come, dopo questo evento importante a livello professionale, è possibile cambiare nettamente la propria vita e in meglio! ‘Puoi permetterti una casa più grande, un’auto più lussuosa ed anche qualche sfizio a cui prima avresti dovuto rinunciare’ ha continuato la cugina di Snoop Dogg.

Sasha Banks: l’amore per la WWE

Sasha è una ragazza brillante ed amante della sua disciplina. Nei suoi tre anni all’interno della WWE, la Banks ne ha fatta di strada, eccome! Oltre ai suoi titoli iridati, la superstar ha partecipato ad un Hell in a cell, ad un Money in the bank ed ha avuto modo di esibirsi in Medio Oriente. Sasha ha commentato questi suoi successi, dichiarando di essere orgogliosa di ognuno di essi. ‘Credo che una delle chiavi più importanti del nostro successo sia stata quella di poter intrattenere il pubblico alla pari dei nostri colleghi maschi – ha continuato – Da NXT, passando per Raw e Smackdown, è il caso di dire che il futuro del wrestling WWE sia indubbiamente donna’.

Sasha ha poi elogiato la World Wrestling Entertainment, affermando come sia orgogliosa di far parte di una simile realtà. Per lei, viaggiare di città in città non è un peso, poiché anche suo marito lavora per la federazione, in qualità di disegnatore di costumi. I due quindi hanno la possibilità di stare spesso insieme. Come leggiamo da Wikipedia, il marito della giovane atleta è Sarath Ton, meglio conosciuto come Kid Mikaze. I due si sono sposati il 4 Agosto 2016 a Malibù dinanzi a 1000 invitati.