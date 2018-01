Wrestling WWE: le news in pillole al 5 Gennaio 2018

Eccoci con il consueto appuntamento con la nostra ‘rubrica’ dedicata al mondo del wrestling WWE. Nuove mini news oggi sui più importanti eventi e beniamini della principale federazione sport-entertainment esistente. Passano i giorni, sempre più ci avviciniamo al grande evento della Royal Rumble. Ricordiamo a tutti coloro che si sono avvicinati da poco a tale disciplina, che il vincitore della rissa reale avrà diritto a sfidare il campione del mondo (di Raw o Smackdonw) a Wrestlemania. Bando alle ciance, vediamo cosa è accaduto nelle ultime ore in quel di Stamford.

Wrestling WWE: gli attuali partecipanti alla Royal Rumble 2018

Ecco qui di seguito i nuovi partecipanti ultimamente aggiunti sia nella Royal Rumble maschile che femminile. Questo nuova rissa reale è stata annunciata qualche settimana fa da Stephanie McMahon, una novità storica che rivoluziona del tutto lo storico pay per view targato WWE.

New entry Royal Rumble classica (maschile): Randy Orton, Elias, Finn Balor, John Cena, Baron Corbin e Shinsuke Nakamura.

New entry Royal Rumble femminile: Naomi, Lana, Asuka, Tamina, Ruby Riott, Carmella, Natalya, Sarah Logan, Sasha Banks, Liv Morgan, Bayley, Sonya Deville, Paige e Mandy Rose.

Spendendo qualche altra parola sull’evento dedicato alle lottatrici, come leggiamo da Tuttowrestling.com, è possibile notare che tra tutte le divas attive nel roster, ad eccezione delle due campionesse, siano al momento rimaste fuori dalla competizione: Mickie James, Nia Jax, Dana Brooke, Becky Linch e Alicia Fox. Non è escluso che questi nomi (o almeno una parte di essi) possano essere aggiunti alla rissa reale nelle prossime puntate di Raw e Smackdown. E’ probabile che per raggiungere la quota di 30 partecipanti, possano verificarsi entrate a sorpresa anche al di fuori dei due roster principali.

John Cena sarà presente ad Elimination Chamber

John Cena, al momento wrestler par timer, sarà presente anche al pay per view di Elimination Chamber. Il lottatore proveniente da Boston sta venendo pubblicizzato in queste ultime ore per la sua presenza all’evento Fastlane. Si tratta del noto pay per view con protagonista il roster di Smackdown che si svolgerà a Columbus. Al momento quindi, Cena dovrebbe prendere parte a ben quattro eventi a pagamento della WWE: Royal Rumble, Elimination Chamber, Fastlane e Wrestlemania. Elimination Chamber sarà l’ultimo pay per view di Raw prima del Grandaddy of them all e andrà in onda negli USA il prossimo 25 Febbraio dalla T-Mobile Arena di Las Vegas.

Queste sono tutte le date finora accertate in cui sarà possibile vedere John Cena in azione sul ring, sia come wrestler che come semplice entertainer:

Royal Rumble: 28/01/2018

Monday Night Raw: 29/01/2018

Monday Night Raw: 05/02/2018

Elimination Chamber: 25/02/2018

Monday Night Raw: 26/02/2018

Fastlane: 11/03/2018

Wrestlemania 34: 8/04/2018

In rialzo gli ascolti di Smackdown Live

In rialzo gli ascolti di Smackdown Live. L’ultima puntata dello show blu andata in onda negli States ha avuto come main event Samy Zain vs AJ Styles. Zayn è riuscito a battere in maniera inaspettata il campione del mondo WWE in un no-title match. L’evento ha totalizzato ben 2.720 milioni di telespettatori. Un numero che dimostra un aumento significativo rispetto ai 2.656 milioni della scorsa settimana. Smackdown Live è stato il quinto programma più visto sul cavo martedì 2 Gennaio ed il secondo dalla fascia di pubblico compresa tra i 18 e i 49 anni, preceduto da Curse of Oak Island.