Wrestling WWE: le news in pillole al 9 Gennaio 2018

Eccoci qui con un nuovo appuntamento con le ‘pillole’ del wrestling WWE. Brevi news che (ci auguriamo) soddisferanno tutte le vostre curiosità sulla federazione di wrestling più importante al mondo. Notizie inaspettate ed appena rese note sul web. Oggi parleremo del futuro di John Cena dopo la Royal Rumble e dell’inaspettato infortunio di Samoa Joe. Nel bene e nel male di carne al fuoco ce n’è molta e sappiamo bene che dopo la rissa reale prevista tra qualche settimana si darà il via ufficialmente alla Road to Wrestlemania. Il vincitore della Royal Rumble avrà il diritto di sfidare il campione del mondo allo Showcase od the immortals. Quest’anno trionferà Raw o Smackdown?

Wrestling WWE: quale futuro per John Cena dopo la Rumble?

Quale futuro hanno in mente i booker WWE per il mitico John Cena dopo la Royal Rumble? Samoa Joe, dopo l’ultimo match vinto contro Rhyno, prendendo in mano il microfono ha affermato che durante la rissa reale la prima persona che eliminerà sarà proprio il wrestler originario di Boston. In seguito sono sorte varie speculazioni circa un match tra i due campioni alla prossima Wrestlemania. Voci di corridoio interessanti, che già stuzzicavano la fantasia dei fan per un possibile dream match tra i due, ma subito smentite da Dave Meltzer durante l’ultimo Wrestling Observer Radio. Pare che per Cena sia in programma un match ben più importante!

Nonostante tutto, pare che un feud tra il samoan e il leader della Cenation sia effettivamente in progetto dopo la Royal Rumble. Una breve storyline che dovrebbe culminare ad Elimination chamber. Adesso c’è molta curiosità sul fantomatico grande nome che dovrebbe affrontare Cena a Wrestlemania. Che sia un redivivo Undertaker? Come sappiamo, Mark Calaway non ha ancora ufficializzato il suo ritiro, nonostante non appia più in uno show WWE da Wrestlemania 2017, dove perse contro Roman Reigns. Tralasciando le varie ipotesi, è sicuro che Cena apparirà a tutte le puntate di Monday Night Raw che si terranno da lunedì successivo alla Rumble fino a Wrestlemania 34. Come leggiamo dal portale Tuttowresting.com, il wrestler è stati pubblicizzato per un 6 men al termine degli show, in cui Cena dovrebbe affrontare assieme a Roman Reigns e Braun Strowman, Kane, Samoa Joe e The Miz.

John Cena è stato inoltre ufficializzato a Fastlane, ultimo pay per view di Smackdown prima di Wrestlemania. Tuttavia, il leader della Cenation dovrebbe non apparire in nessuna puntata dello show blu da qui al mese di Aprile. E’ invece sicura la sua presenza all’evento di Raw del prossimo 11 Febbraio a Fresno, il 18 Febbraio a Prescott, il 4 Marzo a Rockford ed il 16 Marzo a New York, presso il Madison Square Garden. Nei primi tre appuntamenti, John Cena è stato sponsorizzato per un triple threat match con Samoa Joe e Roman Reigns. C’è tuttavia da mettere in conto l’infortunio inaspettato dell’ex campione TNA che potrebbe stravolgere gran parte dei piani della WWE menzionati in questo articolo. Il tutto dipenderà dalla gravità dell’infortunio di Joe.

Samoa Joe infortunato: ecco cosa è successo

Infortunio inaspettato per il povero Samoa Joe. La WWE ha rilasciato il comunicato ufficiale che conferma l’infortunio del wrestler samoano al piede destro. L’incidente è avvenuto nell’ultima puntata di Monday Night Raw. Pertanto, Joe non potrà prendere parte al Mixed Match Challenge nelle vesti di partner di Bailey. Durante il match contro Rhyno, Samoa Joe avrebbe accusato un forte dolore alla base del tallone del piede destro. Il dottor Chris Amann, che ha visitato l’atleta, sospetta la rottura della fascia plantare. Royal Rumble sfumata per Joe?