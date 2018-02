GR – La Nazionale Azzurra conquista Ferrara

Sabato 24 Febbraio si è tenuta a Ferrara l’ottava edizione del Gala in onore della Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica conosciuta da tutti nel settore come Le Farfalle Azzurre.

Dopo il successo ottenuto allo scorso Mondiale, dove le Farfalle Azzurre hanno conquistato l’oro nell’esercizio ai 5 cerchi, questa è la prima uscita pubblica della Nazionale.

Il palazzetto era gremito di fans che non vedevano l’ora di poter assistere all’esecuzione delle due nuove routine. Tra il pubblico anche Gherardo Tecchi, neo Presidente della Federazione Italiana di Ginnastica.

Sia la prima che la seconda squadra hanno eseguito davanti al pubblico numeroso entrambi gli esercizi.

Con Le Farfalle Azzurre era presente anche Emanuela Maccarani. La head coach della nazionale ha parlato del lavoro fatto finora dalle ragazze della Squadra e dell’immancabile concorrenza che diventa sempre più agguerrita.

Le nostre ragazze sono a buon punto e hanno sicuramente le possibilità di ottenere i successi che noi tutti ci aspettiamo, ma chi ha seguito ultimamente le competizioni internazionali saprà a cosa si riferiva la nostra DTN.

Tornando a Sabato sera:

Completamente rinnovato l’esercizio misto alle 3 palle e 2 funi; modificato l’esercizio ai 5 cerchi.

Nella prima squadra hanno girato oltre al Capitano Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Anna Basta e Letizia Cicconcelli; Anna Basta ha girato nel misto mentre Letizia Cicconcelli nei 5 cerchi. Sembra quindi che la composizione delle squadre sia definita.

Per la seconda squadra oltre all’alternanza nei due esercizi di Letizia Cicconcelli e Anna Basta abbiamo potuto ammirare Daniela Mogurean, Elena Varallo, Francesca Majer e Laura Paris.

Non ci saranno pubblicazioni dei video come da disposizioni della DTN.

Accolto con grande entusiamo il nuovo esercizio misto immediatamente piaciuto al pubblico che ha seguito entusiasta la nuova musica scelta dalle stesse ragazze della squadra; una musica che le caricherà e le porterà sicuramente in alto !

Oltre alla Nazionale Azzurra era presente l’individualista Alessia Russo che ha presentato le sue nuove routine di gara. Alessia arriva da un lungo periodo di malattia ma ha tenuto bene la pedana.

Concludendo Vi ricordo l’appuntamento per Sabato 03 Marzo 2018 dalle ore 16.00 ,presso il PalaBancoDesio di Desio dove si terrà l’annuale appuntamento con l’incontro internazionale bilaterale che quest’anno vedrà il team al completo dell’Italia confrontarsi con quello della Federazione spagnola.