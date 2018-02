Judo in TV. Dove vedere il Paris Grand Slam 2018

Judo. Avrà inizio domani il primo torneo più importante del 2018, si tratta del Paris Grand Slam 2018. Il Judo in TV, per un torneo che non si chiami Olimpiade, è riuscito ad arrivarci.

Era questo l’argomento di qualche tempo fa, quando, in occasione dei Campionati Assoluti al Palapellicone di Ostia, Fabio Basile dagli spalti lamentava di come questo bellissimo sport che ha chiamato “spettacolo” non sia abbastanza sponsorizzato, presentato, mostrato nelle nostre TV nazionali

Questa volta no, è riuscito a sbarcare il Judo in TV, si potranno infatti seguire i combattimenti delle fasi finali sul canale SportItalia (al numero 60 del digitale terrestre).

La competizione inizierà Sabato 10 Febbraio con le categorie:

Femminili: 48 kg, 52 kg, 57 kg, 63 kg

Maschili: 60 kg, 66 kg, 73 kg

Si potranno seguire i combattimenti finali di queste categorie dalle ore 17.00 sul canale 60 del digitale terrestre.

Domenica 11 si proseguirà con le restanti categorie di peso:

Femminili: 70 kg, 78 kg, +78 kg

Maschili: 81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg

Si potranno seguire nella stessa rete, le finali di queste categorie a partire dalle ore 17.00.Fabio Basile, l’unico campione a partire dall’Italia, gareggerà nella categoria dei 73 kg Sabato, come si legge dal programma sopra. Sarà possibile seguire l’intero torneo, in streaming, sul sito ufficiale della Federazione Internazionale di Judo.