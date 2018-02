Judo. Paris Grand Slam, oggi le finali delle prime categorie, Basile eliminato al primo turno

Judo. Una lunga giornata di combattimenti si è appena conclusa, o meglio fermata, all’AccorHotels di Parigi, in attesa degli incontri finali delle prime categorie previsti per questo pomeriggio a partire dalle ore 17.00 disponibili live, cliccando qui e in diretta TV su SportItalia al canale numero 60 del Digitale Terrestre.

Erano grandi le aspettative di Fabio Basile, l’unico azzurro in gara, che è stato però subito eliminato dall’avversario mongolo Tsend-Ochir Tsogtbaatar con un Waza-Ari.

La prima giornata del Grand Slam più importante dell’anno è andata avanti così, un susseguirsi di combattimenti divisi su quattro tatami tra i judoka più promettenti del mondo.

Tra meno di un ora avranno iniziogli incontri finali, quelli che determineranno l’assegnazione delle medaglie, Oro Argento e Bronzo.

Combattimenti finali delle prime categorie decisivi a cui si assisterà tra poco:

Femminili:

48 kg, finale medaglia d’Oro: Kang Yougeong (Korea) VS Bilodid Daria (Ukraina);

52 kg, finale medaglia d’Oro: Abe Uta (Giappone) VS Buchard Amandine (Francia);

57 kg, finale medaglia d’Oro: Yoshida Tsukasa (Giappone) VS Deguchi Christa (Canada);

63 kg, finale medaglia d’Oro: Tashiro Miku (Giappone) VS Agbegnenou Clarisse (Francia);

Maschili:

60 kg, finale medaglia d’Oro: Shishime Toru (Giappone) VS Lutfillaev Sharafuddin (Uzbekistan);

66 kg, finale medaglia d’Oro: An Baul (Sud Korea) VS Maruyama Joshiro (Giappone);

73 kg, finale medaglia d’Oro: Shavdatuashvili Lasha (Georgia) VS Gjakova Akil (Kosovo);

Visibilmente in gran numero sono gli atleti giapponesi che come nella maggiorparte delle competizioni internazionali, li si trovano sul podio finale per quasi tutte le categorie in gara.