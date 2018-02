Super Bowl NFL oggi 4 febbraio: diretta TV in chiaro e live streaming gratis di Philadelphia-New England

Non dobbiamo più aspettare , ci siamo. Oggi domenica 4 febbraio a partire dalle 23:55 potremmo assistere allo spettacolo del LII Super Bowl . I New England Patriots e i Philadelphia Eagles scenderanno in campo per portarsi a casa il prestigioso Vince Lombardi Trophy. Tom Brady e compagni sono alla ricerca del terzo titolo in quattro anni mentre gli Eagles vogliono provare per la prima volta cosa cosa vuol dire essere sul tetto del mondo. La posta in palio è alta e stelle della musica come Justin Timberlake e Pink faranno da contorno di lusso all’evento. La partita che si svolgerà a Minneapolis , sarà trasmessa in tutto il mondo e ci si aspetta oltre 2 miliardi di spettatori incollati ai teleschermi. In Italia si potrà seguire in lingua originale e in HD , su Fox News (canale 204 di Sky) dalle 23 e 55 mentre dalle 23 impareremo a conoscere meglio i giocatori che saranno protagonisti e le loro storie. Per i non abbonati Sky, il Super Bowl sarà comunque visibile in chiaro sulle frequenze di Italia Uno, la programmazione inizierà sempre alle 23:55 e l’incontro vero e proprio sarà preceduto da una breve trasmissione che introdurrà la scalata ai play off delle due squadre. La partita sarà trasmessa anche per gli abbonati Mediaset Premium al canale Premium Sport 2 , alla stessa ora. Per chi voglia optare per lo streaming sia Sky che Mediaset trasmetteranno su Sky Go e su Premium Player la partita.