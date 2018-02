WWE Smackdown: un main event esclusivo a Fastlane e non solo

I fan di WWE Smackdown live saranno già a conoscenza del main event esclusivo previsto nel pay per view Fastlane. Abbiamo visto come dopo la vittoria di Baron Corbin e Dolph Ziggler (rispettivamente su Kevin Owens e Zami Zayn), i due abbiano acquisito il diritto di partecipare a fatal 5 way match, valido per il WWE title al momento detenuto da AJ Styles. I partecipanti all’incontro sono precisamente: Kevin Owens, Sami Zayn, Baron Corbin, Dolph Ziggler e lo stesso Styles. Fastlane si sta delineando in maniera tutto sommato interessante e, dopo l’annuncio del main event, non è più tanto sicuro il match a AJ Styles e Shinsuke Nakamura previsto per Wrestlemania. Tutto dipenderà se l’attuale campione del mondo uscirà o meno vincitore dall’incontro.

Smackdown e Raw: addio ai pay per view esclusivi? Ecco la (possibile) verità

Negli ultimi giorni si vocifera di un possibile addio dei pay per view esclusivi di Raw e Smackdown. Pare che la WWE abbia intenzione di riaprire questi eventi a pagamento ai wrestler di entrambi i roster, come già avvenuto in passato. La voce di corridoio vede come fonte ‘Wrestlevotes’, che affema di un possibile ritorno a roster uniti (ripetiamo, solo nei pay per view al momento) a partire da Backlash 2018. Lo show si svolgerà il 6 Maggio e sarà il primo show a pagamento dopo Wrestlemania 34.

Starting with the Backlash PPV May 6th, all PPVs going forward will be dual branded. No more RAW or Smackdown exclusive shows. Source states repetitive matchups to fill the card along with so-so ticket sales lead to the decision. The weekly TV shows will not be effected. — WrestleVotes (@WrestleVotes) February 13, 2018

Torna la Draft Lottery

La WWE dovrebbe proporre nei prossimi mesi una nuova Draft Lottery. Rispetto al passato, il ‘calciomercato’ del wrestling potrebbe prevedere importanti novità. Secondo le ultime informazioni da parte di Wrestlezone, lo scambio tra lottatori di Raw e Smackdown, potrebbe non avvenire negli show come in passato, bensì in ppv. L’evento in cui potrebbe essere istituito il Draft potrebbe essere proprio Backlash. Staremo a vedere quali disposizioni verranno prese realmente nel futuro prossimo.

Rey Mysterio torna in pianta stabile alla WWE?

Abbiamo visto il ritorno di Rey Mysterio ‘one night only’ come partecipante alla Royal Rumble maschile. Il folletto di San Diego firmerà un nuovo contratto con la compagnia di Stamford? Secondo Dave Meltzer di Wrestling Observer, ‘Rey Rey’ potrebbe accordarsi con la dirigenza e tornare come wrestler part-time, proprio come Chris Jericho. L’idea è che Mysterio torni in WWE non prima del 2019 per qualche match e svolgere tranquillamente i suoi programmi durante i periodi di pausa tra un’apparizione e l’altra a Raw o Smackdown (se non in tutti e due gli show).

Fastlane: aggiornamenti su Dolph Ziggler

Avendo parlato inizialmente di Fastlane, crediamo sia opportuno dare alcuni importanti aggiornamenti su Dolph Ziggler ed il contratto recentemente firmato dall’ex US Champion. Secondo le nuove disposizioni, Ziggler rimarrà in WWE per altri due anni e nel contratto è stipulato un guadagno per il wrestler, pari a 1.5 milioni di dollari l’anno. False dunque le voci riguardanti la volontà dell’atleta di lasciare la federazione. Lo stesso Ziggler ha dichiarato di aver avuto intenzione fin dall’inizio di firmare il rinnovo, non appena il precedente contratto fosse scaduto. Dolph è quindi pronto a partecipare al main event di Fastlane, in cui lotterà per conquistare il WWE Title. In una recente intervista (andata in onda nell’ultima puntata di Smackdown) Dolph è apparso molto sicuro di sé e certo che uscirà dal ppv con la cintura alla vita.