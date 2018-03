Djokovic subito out a Miami

Djokovic ancora una volta esce di scena al primo turno nel torneo di Miami, battuto dal francese Paire con un doppio 6/3. Il tennista serbo, ex numero uno del mondo e dominatore incontrastato del tennis mondiale sta trovando difficoltà nel risalire la classifica. Per eliminare il dolore al gomito, ad inizio stagione ha deciso per l’ intervento chirurgico. Il rientro a Indian Wells e’ stato difficile, come anche la partita di ieri contro il francese. Atleticamente la forma migliore e’ lontana anni luce, il giocatore stesso si aspettava progressi più rapidi. Tecnicamente non si discute ma l’ impressione che anche mentalmente sia bloccato con la paura di sentire dolore sembra chiara.

I movimenti non sembrano così naturali come in precedenza, il passo piu grande deve farli dal punto di vista psicologico e con umiltà, guardando i progressi di partita in partita senza pretendere do tornare a dominare ogni avversario in una settimana. Il tennis maschile ha un livello altissimo e la minima mancanza si paga a caro prezzo. La forza del serbo e’ sempre stata nella mente lucida e in una preparazione atletica minuziosa. A volte e’ meglio non affrettare il rientro ma essere certi di essere pronti. Vincere le partite ti da consapevolezza di svolgere un buon lavoro e percorrere la strada giusta. La mancanza di risultati può portare in sicurezza anche in colui che ha dominato la classifica sto per tantissime settimane.