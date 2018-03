Formula 1 Gp Australia: dove vedere la replica in chiaro e in streaming gratis oggi 25/3

Formula 1, l’attesa è finita: si parte nuovamente dall’Australia, dove appena un anno fa trionfò Sebastian Vettel su Ferrari, per un nuovo ed avvincente Mondiale.

Sul circuito di Melbourne si sfidano i piloti delle scuderie che quest’anno prenderanno parte al grande spettacolo della Formula 1: tanti volti nuovi, ma anche alcuni team che ritornano in gioco dopo diversi anni di assenza, vedasi l’Alfa Romeo.

Sarà ancora bagarre tra Ferrari e Mercedes, ma all’orizzonte occhio alle varie Red Bull, Williams e Mc Laren, che proveranno a ritagliarsi un importante spazio in ottica classifica iridata di Formula 1.

Di seguito sono riportati tutti i dettagli per seguire gli eventi del Gp Australia, prima prova di questa nuova edizione del campionato Mondiale di Formula 1.

GLOBAL START TIMES: #AUSGP 🇦🇺 Make sure you don't miss the opening race of the 2018 #F1 season Here is when it starts in your time zone 🌍 pic.twitter.com/SVi6EhMiEr — Formula 1 (@F1)

Scopri come seguire la replica del Gp Australia di Formula 1

La nuova stagione di Formula 1 è targata Sky: la piattaforma satellitare trasmetterà in diretta ed in esclusiva tutti i Gran Premi in programma.

È possibile seguire le gare di Formula 1 anche in mobilità, attraverso l’applicazione SkyGo, disponibile per smartphone, tablet e laptotp e scaricabile facilmente sui principali market store.

Quest’anno l’offerta proposta dall’emittente leader del settore si arricchirà di un’ulteriore partner: a sostenere ci sarà la “sorella gemella della pay tv, ossia TV8, che trasmetterà invece sul digitale terrestre la replica del Gp Australia.