Ginnastica artistica: la Serie A riparte da Arezzo

Il campionato di Serie A e B di ginnastica artistica maschile e femminile 2018 riparte da Arezzo il 2 e 3 marzo. Un campionato particolarmente rivoluzionato in vista del prossimo anno, in cui, tra le novità, la scissione tra serie A1 e A2 non è più prevista. Il campionato sarà articolato in tre prove, la prima ad Arezzo, la seconda a Milano prevista per il weekend del 4/5 maggio e la finale a Torino il weekend del 8/9 giugno.

La ginnastica artistica torna dopo qualche anno di assenza in Toscana.



Ad ospitare la prima prova del campionato di massima serie sarà la società Ginnastica Petrarca di Arezzo ad Arezzo Fiere e Congressi. Per venerdì 2 marzo è prevista la serie B nazionale a partire dalle 16:00, sabato 3 marzo la serie A a partire dalle 9:30. A differenza dei precedenti anni in cui la distinzione A1/A2 suddivideva le società nei due circuiti e prevedeva due diverse classifiche, quest’anno la gara è unica e prevede la suddivisione delle società in gruppi che gareggiano ad orari precisi ed una classifica unica. Nella maschile un altro cambiamento importante riguarda invece gli attrezzi, non è infatti previsto il giro completo dei sei attrezzi in ogni prova, ma l’utilizzo di soli quattro attrezzi equamente suddivisi nelle diverse prove; ad Arezzo verranno utilizzati: corpo libero, cavallo con maniglie, anelli e volteggio.

Il programma ad Arezzo

– Venerdì 2 marzo serie B nazionale dalle 16:00 alle 20:30

– Sabato 3 marzo serie A dalle 9:30 alle 19:30

Ordine di gara ed orari:

Serie B nazionale GAF (venerdì 2 marzo)

– 16:00/17:30 1° gruppo

– 17:30/19:00 2° gruppo

– 19:00/20:30 3° gruppo

Serie B nazionale GAM (venerdì 2 marzo)

– 16:00/18:10 1° gruppo

– 18:10/20:30 2° gruppo

Serie A GAF (sabato 3 marzo)

– 9:30/11:00 1° gruppo

– 11:00/12:30 2° gruppo

– 12:30/14:00 3° gruppo

– 14:00/14:30 pausa

– 14:30/16:00 1° gruppo

– 16:00/17:30 2° gruppo

– 17:30/19:00 3° gruppo

Serie A GAM (sabato 3 marzo)

– 9:30/11:40 1° gruppo

– 11:40/14:00 2° gruppo

– 14:00/14:30 pausa

– 14:30/16:40 1° gruppo

– 16:40/19:00 2° gruppo

Sul sito della Federazione Ginnastica D’Italia è possibile trovare l’elenco completo di tutte le società. I biglietti invece possono essere acquistati dal sito Box Office oppure direttamente alla biglietteria il giorno della gara.