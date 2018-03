Il grande tennis riparte: ancora dagli Stati Uniti con l’ Atp Master 1000 di Miami. Dopo Indian Wells, l’ ultimo impegno sul cemento americano prima di preparare la stagione sulla terra battuta. Una copertura totale da parte di sky, con due canali dedicati, dall’ ora di cena in poi. Il tennis e sky hanno un rapporto sempre di grande suppirto reciproco con tante ore di diretta e uno dpettacolo garantito. Sara’ ancora grande tennis e Federer l’ uomo da battere, che tenta l’ allungo nella classifica mondiale. La sconfitta in finale ad opera di Del Potro non lo priva del ruolo di favorito. In molti cercheranno rivincite da Raonic a Cilic con Nadal e Djokovic ancora non in perfette condizioni. La stagione americana sta finendo all’ insegna dello svizzero mai cosi’ dominante da molti anni. Le nuove generazioni ancora non lo stanno impensierendo, la sua leadership resta salda ed incontrastata. Per i colori azzurri Fognini dovrà riscattare l’ eliminazione al primo turno di Indian Wells, la possibilità di raggiungere la top 15 mondiale e’ ghiotta, non capiterà molte volte.

Saranno 10 giorni di grandi sfide, con un livello molto buono che il tennis maschile ormai garantisce da molti tempo con un equilibrio che regna sovrano, togliendo dal pronostico the King. Ci sara’ anche il torneo femminile, in parte coperto da Supertennis con la Williams neo mamma che vorrà far vedere i progressi effettuati. Indicare una favorita e’ impossibile ma di sicuro in tante vorranno prendersi delle rivincite. Avremo due tabelloni pieni di campioni in un torneo molto affascinante e di grande tradizione. I tornei americani sono sempre ben graditi ai giocatori che amano molto andate a giocare in questi posti spettacolari e vivibili anche per chi e’ al centro dell’ attenzione. L’ appuntamento da domani ogni giorno, per vivere emozioni forti, con il meglio del tennis mondiale.