Intervista a Mauro Leoni, responsabile del Campionato Italiano OCR

Avevamo già iniziato a parlare dell’Obstacle Course Racing, nell’articolo precedente.

Andremo ora ad approfondire, attraverso una serie di interviste, tutte le sfaccettature di questa nuovissima disciplina sportiva, attraverso le esperienze pratiche dei Campioni, degli organizzatori, e delle federazioni o campionati regolarmente riconosciuti in Italia e all’estero.

In questo articolo ho il piacere di intervistare Mauro Leoni il responsabile del Campionato Italiano, il circuito agonistico ufficiale delle corse OCR in Italia.

Com’era la situazione OCR in Italia prima della formazione del Campionato Italiano?

“Si può dire che l’obstacle course racing sia nato nel 1987 con la Tough Guy, in Inghilterra,

per poi affermarsi dal 2010 negli USA, fino ad arrivare in Europa. Nel nostro Paese, dopo

una prima sperimentazione goliardica con la Strongman di Rovereto e l’americana Warrior

Dash a Milano nel 2013, solo il 9 maggio 2014 è stata organizzata a Firenze la prima OCR

italiana, Inferno. Nello stesso anno è arrivata in Italia dagli USA la Spartan Race”.



Quando è nato e cos’è il Campionato Italiano OCR?

“Nel 2015 il notevole incremento delle gare, passate da 18 ad oltre 30, ci ha spinto a dare

vita al Campionato Italiano, facendo sistema con le associazioni organizzatrici. Siamo stati il

primo Paese al mondo a creare un circuito ufficiale delle migliori corse a ostacoli a livello

nazionale dedicato agli atleti competitivi, ma aperto anche agli appassionati di quella che si

sta affermando, in misura sempre crescente, una vera e propria disciplina sportiva. Tutte le

gare del Campionato, infatti, prevedono batterie anche per sportivi non competitivi affinché

possano mettersi alla prova e sfidare i propri limiti”.



Quante sono attualmente in Italia le associazioni, le società e le realtà sportive che

fanno parte del CIOCR? Quali sono le tappe annuali del CIOR e come funziona per le

qualifiche agli Europei o ai Mondiali?

“Il Campionato 2018 avrà 10 tappe, le uniche che in Italia qualificano i migliori classificati agli

OCR European Championships. La partenza di questa quarta edizione è fissata il 15 aprile a

Olbia con Shardana Tough Race, per concludersi il 13 ottobre a Figline Valdarno (Fi) con

Inferno Mud. Le altre tappe in programma sono: La Bestia il 22 aprile a Miane (Tv), Inferno

City il 5 maggio all’Idroscalo di Milano, X-Warriors il 26 maggio a Molveno (Tn), Verona

Force Run il 17 giugno a Verona, Farm Run il 23 giugno a Noceto (Pr), Knight Race il 15

luglio a Urbania (PU), WAS Obstacle Race il 21 luglio a Latina e Scigamatt il 15 settembre a

Lecco. Ad oggi tre tappe sono qualificanti per i Mondiali, ovvero Inferno City, Farm Run e

Inferno Mud”.

Come fa un’Associazione Sportiva o un atleta singolo ad iscriversi al CIOCR?

“Ogni anno il Campionato seleziona le migliori gare OCR in Italia per proporre alle relative

associazioni organizzatrici la partecipazione al circuito ma, al tempo stesso, possono essere

le associazioni sportive, interessate a far parte del Campionato, ad avanzare la propria

candidatura. Ovviamente il Campionato effettua una selezione sulla base di alcuni criteri,

come l’esperienza maturata dall’ASD, il numero dei partecipanti, richiesto anche in funzione

delle qualifiche ad Europei e Mondiali OCR, la collocazione geografica, il livello qualitativo

della gara, sia tecnico, per quanto riguarda ad esempio gli ostacoli, sia organizzativo, come

staff impiegato. Per quanto riguarda gli atleti, invece, l’iscrizione anche a una singola tappa

ne comporta automaticamente la partecipazione. Non è necessaria alcuna quota di

iscrizione al Campionato, se non quella prevista dalla singola gara”.



Il Campionato italiano OCR fa parte di qualche Federazione?

“Il CIOCR è l’unico riconosciuto dalla Federazione Italiana OCR, associazione nata nel 2016

per rappresentare l’Italia in sede internazionale e lavorare alla promozione e alla crescita del

movimento. La FIOCR opera in qualità di ente italiano rappresentante della disciplina con il

riconoscimento a livello internazionale della World OCR-Federation Internationale de Sports, a livello europeo di EOSF-European Obstacle Sports Federation, a livello nazionale di

CSEN, MSP e presto altri Enti di Promozione Sportiva che svolgono il loro ruolo su mandato

del CONI. Insieme a tutte le ASD che aderiscono a FIOCR, tra cui le associazioni

organizzatrici delle tappe di Campionato, si sta lavorando per costruire insieme il futuro di

questo sport, è questa la vera sfida”.



Ci sono regole fisse per quanto riguarda penalità, punteggi e percorsi?

“Nel 2017 è stato introdotto il sistema dei braccialetti, in linea con i regolamenti europei, che

rende l’abilità nel superamento degli ostacoli fondamentale. Per vincere, gli ostacoli, che

possono essere tentati all’infinito senza dare o ricevere aiuto, devono essere superati pena

la perdita delle tre band, che mette fuori classifica. La rinuncia al superamento di un ostacolo

porta al taglio di un braccialetto. Per la classifica finale la priorità è data a chi all’arrivo ha il

maggior numero di braccialetti, insieme al miglior tempo. In ogni tappa vengono attribuiti

punteggi da 100 per il primo classificato a 1 per l’ultimo. Per la classifica finale valgono le

sette migliori gare, quindi i sette migliori punteggi ottenuti. L’aspetto innovativo del

Campionato è proprio legato alla varietà dei percorsi: ogni gara ha le proprie peculiarità, i

propri tracciati, le proprie ambientazioni, per mettere sempre gli atleti di fronte a nuove sfide,

ferma restando la presenza di ostacoli standard per garantire un livello qualitativo uniforme”.

Chi e come viene premiato in una gara del Campionato Italiano?

“Il regolamento, consultabile sul sito, prevede in occasione dell’ultima tappa Inferno Mud, il

13 ottobre a Figline Valdarno (Fi), la premiazione del Campione e della Campionessa

Italiani, insieme ai podi della categoria Elite Uomo e Donna, al Team Campione d’Italia e agli

atleti primi classificati negli Age Group. A ogni singola tappa è poi riservata la possibilità di

premiare speciali categorie di partecipazione”.



E’ previsto un controllo antidoping nel mondo OCR?

“Il Campionato, in sinergia con la Federazione Italiana OCR, lavora sulla promozione e sulla

diffusione di una cultura dello sport fondata sui valori della lealtà, della correttezza, del

rispetto a 360°. Il doping è bandito quindi dalle gare OCR. In Italia la gestione dei controlli

resta tuttavia molto complessa e a paternità esclusiva di enti preposti, come il Ministero della

Salute e il CONI, pertanto è pienamente realizzabile solo nell’ottica di un riconoscimento da

parte del CONI”.

Cosa vi aspettate dal futuro per questo sport in Italia?

“Lavoriamo affinché il movimento possa avere il giusto riconoscimento, a livello mondiale

come disciplina e nel nostro Paese per il benessere di quanti più partecipanti. Oltre 41 mila

persone in Italia hanno preso parte a una competizione OCR nel 2017, numeri in crescita

come le manifestazioni legate alla disciplina. Ci aspettiamo che questi numeri crescano e

che tutti possano avere il loro battesimo del fango. Soprattutto si lavora con la Federazione

perchè la disciplina sia estesa a giovani e ai giovanissimi, che hanno sempre più bisogno di

fare propri i movimenti base del corpo umano, come correre, saltare, strisciare e superare

ostacoli”.

Qual è la vostra filosofia?

“Per aspera ad astra, attraverso le difficoltà fino alle stelle. Portare a termine una OCR viene

spessa giudicata un’impresa impossibile, ma impossibile è solo ciò che non si prova a

realizzare. Il fascino di questa disciplina sta proprio nel costante stimolo a superare dei limiti, spingendoci ogni giorno a fare qualcosa che non pensavamo di essere in grado. E se ci si

diverte nel farlo, allora, qualunque sia il risultato ottenuto, sarà una vittoria”.