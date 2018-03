Judo. Grand Prix Tbilisi, arriva l’atteso week-end per 13 judoka italiani in gara in Georgia

Sarà il sesto appuntamento della stagione del World Judo Tour firmato IJF (International Judo Federation) quello che si svolgerà in Georgia il prossimo fine settimana, il Grand Prix Tbilisi 2018.

Da venerdì 30 Marzo a Domenica 1 Aprile, 300 Judoka gareggeranno al New Sports Palace nella capitale Georgiana, presenti in gran numero ed in tutte le categorie i campioni della nazione ospitante, tra questi anche quelli che occupano le prime posizioni nella classifica mondiale come Liparteliani Varlam nei 100 kg, Tushishivili Guram, 100 kg, e Gviniashivili Beka nei 90 kg

Attesissimo week-end anche per l’Italia con i suoi 13 judoka italiani che se la vedranno, chi anche per la prima volta con il judo internazionale in una competizione importante come il Grand Prix.

Conoscere i judoka italiani e far loro il tifo è il primo passo per seguire questo sport, arte marziale che unisce le nazioni e gli sportivi, tutti uguali dentro lo stesso judoji, sopra lo stesso tatami ognuno portatore fiero della propria bandiera tra le altre.

Ecco chi sono i 13 judoka italiani di cui 8 orgogliosamente donne:

Piras Matteo 66 kg, Oro agli Open Europei di Belgrado nel 2017, nella stessa categoria il compagno Sulli Gabriele ultimo oro internazionale alla coppa continentale in Ungheria nel 2017;

Esposito Giovanni, 73 kg campione mondiale nel 2015 ed Europeo nel 2016, Meloni Augusto 73 kg Oro a Praga il 3 marzo scorso agli European Open e Argento sempre agli European Open Oberwart e di nuovo Oro alla coppa europea a Bratislava lo scorso anno.

Di Guida Domenico 90 kg vince due medaglie d’oro nel 2015 alle coppe continentali e Bronzi nell’ultimo anno a Bratislava e Oberwart.

Milani Francesca, 48 kg ha vinto la medaglia di bronzo al Rome European Open Women 2018, Pierucci Giulia 52 kg, oro a Dubrovnik nel 2017, argento a Bucarest. Lo Giudice Martina 57 kg ultimo podio al Grand Prix The Hague, in Olanda con una medaglia di Bronzo, Boi Miriam 57 kg bronzo al campionato europero under 23 nel 2017, Paissoni Carola 70 kg tra le diverse medaglie vinte, l’ultima di bronzo al Rome European Open Women 2018.

Ferrari Valeria 78 kg sfiora il bronzo al Grand Prix di Zagabria nel 2017, Politi Linda 78 kg Oro a Belgrado agli European Open, Bronzo a Roma nello stesso torneo, Geri Eleonora +78 kg conquista anche lei una medaglia agli European Open di Roma, quella d’Argento.

La gara avrà inizio Venerdì 30 Marzo con le categorie più basse femminili: 48 kg, 52 kg, 57 kg; e maschili: 60 kg e 66 kg; continueranno Sabato 31 Marzo F: 63 kg, 70 kg; M: 73 kg, 81 kg e si concluderanno Domenica 1 Aprile con le restanti categorie F: 78 kg, +78 kg; M: 90 kg, 100 kg, +100 kg.

Sarà possibile seguire le gare in diretta streaming sul sito ufficiale www.ijf.org