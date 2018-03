Wta Indian Wells da amarcord: Venus contro Serena Williams, capitolo 29

Lo aspettavano tutti, da tanto – troppo – tempo. Le sorelle Williams di nuovo contro. È passato più di un anno dall’ultima volta che le due tenniste americane si sono trovate faccia a faccia. Erano gli Australian Open 2017, in palio c’era il primo titolo della stagione. Adesso, a più di un anno e mezzo di distanza si riaccende il derby della famiglia Williams. Serena, rientata nel circuito proprio a Indian Wells, dovrà vedersela con la sorella maggiore attualmente numero 8 del ranking mondiale.

Di anni dalla loro “non sfida” sui campi californiani – era il 2001 – ne sono passi 17 e in questi anni le due sorelle non sempre hanno preso parte a uno dei tornei che comunque considerano di casa. Una ferita aperta che faceva fatica a rimarginarsi ma che adesso sembrano essere riuscite a lasciarsi alle spalle. Sarà la 29esima volta che Venus vedrà di fronte a se – dall’altra parte della rete – Serena. Ma la più piccola di casa non ha mai avuto paura di sfidare la sorella più grande. Lo ha dimostrato con le 17 vittorie conquistate a discapito della maggiore che ha visto arrestare i suoi successi in famiglia a quota 11.

Ma le sfide tra le due non regalano, solitamente, grandi emozioni. Difficile confrontarsi con una giocatrice con cui ti allenti tutti i giorni, di cui sai tutto così come lei sa tutto di te. Manca il fattore chiave dell’imprevedibilità, fondamentale in questo sport. Il sorteggio del tabellone non è stato clemente alla famiglia Williams con le due sorelle finite dallo stesso lato e con un incrocio così presto. Serena aveva subito dichiarato di non esser soddisfatta affermando anche: “È più difficile sfidare Venus in uno dei match iniziali rispetto ad un’eventuale finale“. Ma c’è un elemento in più che va considerato in questo caso, e lo racconta proprio nella sua autobiografia dal titolo “My Life” proprio la rientrante Serena. Sfidare la sorella vuol dire – per quella che ancora rimarrà in corsa – avere una doppia responsabilità, andare avanti e vincere anche per l’altra. I nostalgici del tennis non potevano immaginarsi avvio migliore per l’edizione 2018 degli Indian Wells: Venus VS Serena le sorelle Williams sono tornate!