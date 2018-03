WWE WrestleMania 34, il programma per l’8 Aprile a New Orleans

WrestleMania 34 è ormai alle porte, tra poco più di un mese l’evento WWE dell’anno prenderà atto a New Orleans, ma ancora non vi è un quadro chiaro dell’evento e di quali potranno essere i match in scena l’8 Aprile. Con questo articolo cercheremo di fare un pò di chiarezza sugli incontri già in programma e su quelli che potrebbero essere aggiunti nelle prossime settimane.

Iniziamo con gli incontri già in programma per lo “Show degli immortali”:

Ronda Rousey e Kurt Angle Vs Stephanie McMahon e Triple H

I dissapori tra Ronda Rousey e Triple H, esistenti fin da WrestleMania 31, sono ormai arrivati ad un punto di non ritorno e i due hanno trascinato nel mix anche Kurt Angle e Stephanie MacMahon, compagna di Triple H. WrestleMania 34 sarà il campo di battaglia dove tutti i nodi andranno definitivamente al pettine.

AJ Styles Vs Shinsuke Nakamura per il titolo di campione WWE

Il giapponese Nakamura è ormai diventato uno degli atleti più amati dai fan e le sue prestazioni come quella nella ultima Royal Rumble, dove ha trionfato su oltre 29 avversari, lasciano pochi dubbi sul suo valore assoluto. Aj Styles è stato proprio sfidato da Nakamura per mettere definitivamente la parola fine alla loro rivalità e decidere chi debba essere il vero campione del mondo WWE. Styles dovrà mettere in piedi una grande performance per difendere la sua cintura.

The Miz Vs Seth Rollins vs. Finn Balor per il titolo intercontinetale

Match a tre dove The Miz dovrà stare in guardia dagli assalti dell’ottimo Seth Rollins e del pericoloso Finn Balor. L’incontro è molto equilibrato e risulta davvero difficile fare previsioni sul suo esito.

Brock Lesnar Vs Roman Reigns per il titolo di Universal Championship

Brock Lesnar e Roman Reigns sono pronti a scendere in campo per un incontro che potrebbe essere addirittura l’evento finale e più atteso del Pay per View. Roman Reigns viene dalla grandissima vittoria su The Undertaker a WrestLeMania 33 e ha trionfato recentemente nell’elimination chamber match. Lesnar invece ha sconfitto Goldberg a WrestleMania33 e ora vuole chiudere la sua carriera WWE con la vittoria sul palcoscenico più importante di tutti.

All’inizio di WrestleMania 34 dovrebbe anche tenersi le finali del torneo per l’assegnazione del nuovo titolo di campione della categoria cruiserweight.

Dopo aver presentato i match già resi ufficiali sul palinsesto dell’evento, ora i possibili incontri che completeranno il format :

John Cena Vs The Undertaker

Cena ha sfidato Taker ma ancora non si è avuta una risposta chiara da parte del Dead Man, quindi il match resta in bilico. Rey Misterio e Chavo Guerrero, vecchie glorie WWE, si sarebbero proposte in caso di forfait del The Phenom.

Battle royal in onore di Andre The Giant

La WWE, in collaborazione con il mondo HBO, ha partecipato alla creazione di un documentario in onore di uno dei primi pionieri e stelle del wrestling televisivo, Andre The Giant. In onore della leggenda verrà probabilmente tenuta una battle royal a Wrestlemania 34, anche in preparazione della Battle Royal del 27 Aprile a Jedda.

Battle Royal Femminile

Le ragazze scenderanno in campo come i loro colleghi uomini per prendere parte probabilmente anch’esse ad una battle royal.

Braun Strowman Vs Elias

Strowman entrerà a WrestleMania e probabilmente lo farà sfidando Elias. Nel caso il match non dovesse saltare per Strowman ci sarebbero comunque altre possibilità di partecipare anche al match per il titolo intercontinentale.

Il mondo di Smack Down e di Raw possono veder nascere nuove situazioni e di conseguenza nuovi entusiasmanti rivalità e ritorni, che potrebbero andare in scena alla Mecca del Wrestling WWE.