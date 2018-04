CIV 2018, il Campionato Italiano Velocità riparte dal Misano World Circuit

Il CIV 2018 riparte questo weekend, sul Circuito di Misano Adriatico dedicato a Marco Simoncelli. Il Campionato Italiano Velocità 2018,ELF CIV 2018, è il punto di partenza per le nuove promesse del Circus a due ruote.

Quest’anno saranno 6 gli appuntamenti del CIV e tutti con doppia gara il sabato e la domenica.

Si parte il 7 Aprile da Misano World Circuit “Marco Simoncelli” per seguire con:

5/6 Maggio – Autodromo Internazionale del Mugello

23/24 Giugno -Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola

28/29 Luglio – Misano World Circuit

22/23 Settembre – Autodromo Internazionale del Mugello

6/7 Ottobre- Autodromo di Vallelunga “Piero Taruffi”.

Nessun cambiamento sostanziale per quest’anno nel CIV e vengono confermate tutte le categorie.

MOTO3, categoria dei “pulcini”, i nuovi talenti delle due ruote, offrirà sicuramente nuove emozioni con il Campione in carica Nicholas Spinelli ( Gresini Racing Junior Team ), seguito dal sempre più agguerrito Kevin Zannoni (TM Racing Factory 3570MTA) e favorito 2018.

SBK 2018 ormai si identifica con un nome solo: Michele Pirro (Barni Racing Team).

Grande campione della scorsa stagione, Michele Pirro, non potrà certo dormire sonni tranquilli avendo alle spalle il secondo classificato 2017 Lorenzo Zanetti (Team Motocorsa).

SS600 conferma tutti i campioni del 2017 a partire da Davide Stirpe ( Extreme Racing Service), a Ilario Dionisi (Scuola Italiana Piloti) , tanto per darvi qualche nome.

Un evento molto importante, che riguarda questa categoria, è il ritorno del 5 volte campione Massimo Roccoli ( Gas Racing Team).

PREMOTO3 l’entry level classe del campionato che vedrà anche essa confermati i piloti dello scorso anno e che, ancora, sarà divisa tra 125 2T e 250 4T.

Chiudiamo con la SS300 una delle più combattute categorie del Campionato 2017 e che anche quest’anno partirà con tanti piloti al via, ne sono previsti più di 50!

Per quest’anno nessuna variazione per quanto riguarda i regolamenti CIV. Per il 2019 sono previste grandi sorprese ma, al momento, non vogliamo anticiparvi nulla, ne riparleremo a metà stagione.

Per il primo appuntamento del Campionato Italiano Velocità, la diretta sarà trasmessa in streaming da Eleven Sports, visibile sul sito ufficiale del Campionato www.civ.tv . Le repliche andranno in onda su SkyMotoGP HD (canale 208) e su AutoMototv (canale 148 di Sky).

Si parte con gara1 MOTO3 sabato 7 Aprile alle 14.00, segue gara1 di SBK alle 14.50, alle 15.45 la griglia di partenza sarà tutta per la SS600, segue gara1 di PREMOTO3 alle 16.35 per finire con gara1 di SS300 alle 17.20

Il programma di domenica 8 Aprile si apre con gara2 di SS300 alle 12.50, a seguire gara2 diMOTO3 alle 14.30, alle 15.20 parte gara2 di SBK, alle 16.15 gara2 di PREMOTO3. Chiude il weekend di gare la SS600 con partenza di gara2 alle 17.15.