Coppa del Mondo | Passata Sofia pensiamo a Pesaro | Ginnastica Ritmica

Settimana impegnativa quella appena conclusa per il Team Nazionale di Ginnastica Ritmica impegnato a Sofia nell’ International Tournament e nella Coppa del Mondo sia con le individualiste con con la squadra senior delle ” Farfalle” .

INTERNATIONAL TOURNAMENT SOFIA CUP:

Il 27 e il 28 Marzo 2018 il Team Italiano di si è presentato sulla pedana dell’Arena di Sofia ( la stessa pedana che ha ospitato qualche giorno dopo l Coppa del Mondo e che ospiterà a metà Settembre i Mondiali di Ginnastica Ritmica ) con sei atlete. Per la categoria Senior Sofia Bevilacqua – Aurora Fano e Caterina Allovio – Armonia D’Abruzzo; quest’ultima ha sostituito all’ultimo Chiara Vignolini – Raffaello Motto – che era segnalata nelle circolari federali fino all’ultimo. Per la categoria Junior hanno gareggiato in una competizione a Team per la classifica All Around: Sofia Raffaeli e Talisa Torretti – Faber Fabriano- , Eva Gherardi – Armonia D’Abruzzo – e Eleonora Tagliabue – San Giorgio Desio ’79 -.

Il Team Junior con un totale di 106.600 si posiziona allottavo posto della classica AA, sesto togliendo le squadre doppie come da regolamento. Vince la Russia, seconda Ucraina e terza Bielorussia.

Le atlete senior chiudono la classifica AA con un decimo posto per Sofia Bevilacqua, che conquista due finali di specialità – clavette e nastro – e un diciasettesimo posto per Caterina Allovio che conquista la finale di specialità alla palla.

Tutti i risultati del torneo “Sofia Cup” sono consultabili a questo link: https://goo.gl/bN3uJg



WORLD CUP SOFIA 2018

Per la Coppa del Mondo di Sofia sulla pedana Bulgara le nostre Farfalle Azzure appena rientrate dalla tappa del GP di Thiais. in Francia, dove hanno raccolto ben due ori e un bronzo. A due settimane dall’appuntamento in casa con la tappa italiana di Pesaro, le Azzurre riescono a portare a casa altre tre medaglie: due bronzi e un argento. Presenti anche due atlete senior, Milena Baldassarri – Faber Fabriano – e Alessia Russo – Armonia D’ Abruzzo. Le individualiste, nonostante alcuni errori in pedana, hanno conquistato un undicesimo posto – Russo – e un docicesimo posto – Baldassarri – nella classifica All Around guadagnando solo la finale al cerchio per Milena.

Classifiche