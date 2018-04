Financial Times: ASAP Italia (editore di SuperNews) nel ranking FT1000

La web company italiana fondata da Riccardo Mittiga e attiva nel mercato del gambling e dell’informazione online entra a pieno titolo tra le mille aziende UE con la maggiore crescita.

ASAP Italia – web company italiana operativa nel settore dell’intrattenimento e dello sport e guidata da Riccardo Mittiga – fa il suo ingresso nel ranking “FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies”, la classifica del Financial Times che seleziona le mille aziende europee con la maggiore crescita economica annuale

La società, editore di SuperNews (testata giornalistica online dedicata al giornalismo partecipativo) e proprietaria di altri siti (Superscommesse, Sportito, Bettingrunner) ha registrato, nel triennio compreso tra il 2013 e il 2016, un tasso di sviluppo record pari al 514%. Un risultato che ha determinato l’ingresso nella classifica del 2018 pubblicata dal quotidiano economico-finanziario britannico e che vede ASAP al 19° posto tra le società italiane – al 1° nel settore media – e al 282° tra quelle europee presenti in graduatoria (tra cui Deliveroo, Sending Blue e Caffeina).



“Un successo che va condiviso con tutto il team aziendale – ha spiegato Riccardo Mittiga, CEO di ASAP – senza il quale tutto ciò non sarebbe stato possibile. Questo riconoscimento ci riempie d’orgoglio e conferma ulteriormente il valore delle start up italiane e il loro contributo alla ripresa del sistema economico europeo.”