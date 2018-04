Freccia del Brabante 2018: favoriti, percorso e diretta televisiva

Dopo la Parigi-Roubaix della scorsa settimana, che ha visto la morte del ciclista Goolaerts, il grande ciclismo internazionale torna in campo con la Freccia del Brabante. Il vero nome è Brabantse Pijl ma noi italiani la conosciamo appunto con il nome prima citato, Freccia del Brabante. Si tratta dell’ultima gara da un giorno in terra fiamminga prima del “trasferimento” delle gare nella terra di Vallonia. Questa gara è particolare, in quanto riguarda il livello più alto (1.HC) del circuito Europe Uci Tour.



In poche parole si tratta di una corsa particolarmente complicata, piena di cote, ovvero le tipiche brevi ascese che caratterizzano il territorio belga. Sulla carta potrebbe anche esserci un arrivo ristretto in volata con alcuni atleti resistenti e veloci che potrebbero superare le numerose insidie altimetriche disseminate lungo il percorso della Freccia del Brabante del 2018. Questa corsa, come detto prima, si correrà oggi, ed anticiperà lo spettacolo dell’Amstel Gold Race, che si correrà domenica 15 aprile.





I favoriti della tappa

Sono 21 le squadre in gara che parteciperanno alla Fleche Brabançonne, ma solo 7 di queste fanno parte del circuito Uci World Tour. Tanti i team partecipanti, ma soltanto 7 team di livello assoluto hanno nella propria tasca più possibilità per portare a casa la vittoria della Freccia del Brabante.

I riflettori sono tutti puntati su alcuni personaggi storici di questa gara. Pensiamo a Tim Wellens e Tiesj Benoot della Lotto Soudal, oppure a Sonny Colbrelli – vincitore nella passata edizione. Senza dimenticarsi di Dylan Teuns per la Bmc, Bob Jungels per la Quick Step Floors, Edvald Boasson Hagen e Serge Pauwels per la Dimension Data, solo per citare i più conosciuti. Per quanto riguarda i team Continental, tra i più favoriti ci sono Warren Barguil della Fortuneo-Samsic e Bryan Coquard della Vital Concept.



Freccia del Brabante, IL PERCORSO

La 57° edizione della Freccia del Brabante presenta un percorso complessivo di 205.3 km composto da ben 26 cotes. La Freccia del Brabante è la corsa che fa da ponte tra le classiche sul pavè, su tutte la Parigi-Roubaix e il Giro delle Fiandre, e le corse sulle Ardenne, tra cui spiccano l’ Amstel Gold Race, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi.

I primi 130 km del percorso della Freccia del Brabante sono relativamente semplici. In seguito si entrerà in un vero e proprio circuito che verrà ripetuto per ben tre volte. Tra le cotes da segnalare soprattutto quella di Schavei (700 m con pendenze medie del 5.6%) che verrà scalato per ben quattro volte.



Freccia del Brabante, diretta TV e LIVE STREAMING

Il percorso 2018 della Freccia del Brabante sarà trasmesso in diretta tv, a pagamento. Infatti, Eurosport HD trasmetterà l’evento – che vedrà al via tanti italiani tra i possibili protagonisti – a partire dalle ore 15.30 e fino alle 18.30. La diretta tv della Freccia del Brabante 2018 è visibile anche in streaming su Eurosport Player.