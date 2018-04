Ginnastica artistica, l’Italia al Trofeo città di Jesolo. Torna Carlotta Ferlito

Trofeo città di Jesolo, l’incontro di ginnastica artistica femminile in Italia più atteso dell’anno

Tutto pronto per il Trofeo Città di Jesolo 2018, l’incontro internazionale di ginnastica artistica femminile, l’unico internazionale che si svolge in Italia.

Quest’anno tantissime le nazioni a parteciparvi oltre all’Italia: USA, Russia, Romania e Cina solo per citarne alcune.

La Federazione Ginnastica D’Italia ha rilasciato la circolare con i nomi ufficiali delle ginnaste italiane scelte dal Direttore Tecnico nazionale Enrico Casella per questo incontro. Due squadre per la categoria senior ed una per le junior con la partecipazione di diverse ginnaste individualiste.

Lara Mori ed Elisa Meneghini guideranno una delle due squadre senior a cui si aggiungeranno ginnaste che hanno già indossato il body della nazionale come Grisetti, Berardinelli, Carofiglio e ginnaste passate alla categoria senior solo quest’anno come Martina Basile, terzo posto juniores ai campionati europei di Berna 2016 e Maria Vittoria Cocciolo che esordiranno proprio in quel di Jesolo.

Non sono nuovi invece i nomi della squadra junior che sarà composta da Asia D’Amato, Giorgia Villa, Elisa Iorio e Alessia Federici. Assente l’altra D’Amato (Alice) per infortunio subìto allo scorso International Gymnix.

Tra le individualiste senior ritroviamo Carlotta Ferlito, assente dal campo internazionale dalle Olimpiadi di Rio 2016, Sara Ricciardi che vi aveva partecipato già nel lontano 2011 e 2012 e Francesca Noemi Linari. Tra le junior invece Giulia Cotroneo, Camilla Campagnaro e qualche altro nuovo volto.

Le ginnaste italiane convocate per il Trofeo Città di Jesolo 2018

Squadra senior:

Martina BASILE

Sara BERARDINELLI

Desiree CAROFIGLIO

Caterina CEREGHETTI

Maria Vittoria COCCIOLO

Giada GRISETTI

Elisa MENEGHINI

Lara MORI

Squadra junior:

Asia D’AMATO

Alessia FEDERICI

Elisa IORIO

Giorgia VILLA

Individualiste senior:

Carlotta FERLITO

Francesca Noemi LINARI

Sara RICCIARDI

Individualiste junior:

Camilla CAMPAGNARO

Alessia CANALI

Giulia COTRONEO

Valentina GIOMMARINI

Giulia MESSALI

Beatrice PONTONI

Elisa BIZZOTTO

La ginnastica artistica torna quindi nuovamente a Jesolo il 14 e 15 aprile al Pala Arrex e lo spettacolo sarà garantito! Italia, USA, Germania, Russia, Romania, Canada, Francia, Brasile e Gran Bretagna saranno impegnate nel concorso a squadre (sabato), nel concorso individuale (sabato) e in quello di specialità (domenica).

I biglietti sono ancora in vendita su Box Office e l’incontro potrà essere visto su Volare.tv con abbonamento.