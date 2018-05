Anche “la Città della salute di Torino” sposa il Passaporto Ematico

Dopo la Lega di Serie C e i club SSC Napoli, Benevento, Avellino, Juve Stabia e Lanciano, anche l’Azienda Sanitaria Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino” ha sposato gratuitamente la causa del Passaporto Ematico. La firma, quella del Direttore Sanitario Dott. Dall’Acqua, su un comunicato diramato tramite social network. Il Passaporto Ematico è una tecnica di prevenzione alle malattie ematiche che ha lo scopo di sottoporre tutti gli atleti che, a partire dai 6 anni di età, si accingono a praticare attività sportive agonistiche e non. I controlli ematici e cardiaci, effettuati in maniera sistematica e continuativa, mirano ad indagare e individuare eventuali anomalie o patologie. Come riportato in decine di fonti sul web, i club che hanno adottato il Passaporto Ematico sono:

– Sorrento Calcio (dal 2011/12)

– Avellino Calcio (dal 2011/12)

– Benevento Calcio (dal 2012/13)

– Juve Stabia (dal 2013/14)

– Lanciano Calcio (dal 2014/15)

– SSC Napoli

– Tutte le 58 squadre di Serie C

– Numerosi club dilettantistici

Inoltre il Passaporto Ematico, da qualche anno, è diventato una legge vigente nella Regione Marche, territorio che lo adotta con obbligatorietà per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva. Ed ora a questa lista si aggiunge anche l’Azienda Sanitaria Ospedaliero-Universitaria “Città della Salute e della Scienza di Torino”