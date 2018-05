Julio Velasco saluta l’ Argentina e torna ad allenare in Italia.

Julio Velasco chiude il contratto con la Federazione Argentina dichiarandolo in una lettera pubblicata integralmente dalla pagina internet voleyplus.com nella quale si rivolge direttamente al presidente Juan Gutierrez e ne indica anche i tempi e cioè subito dopo il Campionato del Mondo di settembre di quest’ anno. L’ allenatore non parla di difficoltà logistiche od organizzative che lo hanno indotto a prendere questa decisione ma parla genericamente di motivi familiari , anzi al contrario afferma che negli ultimi quattro anni le condizioni lavorative sono migliorate , ringraziando per gli sforzi compiuti la FEVA ( la Federazione Argentina di pallavolo ) , l’ ENARD e la segreteria sportiva .

In verità il tecnico non nasconde che ci siano ancora problemi da risolvere e che lui abbia sempre perseguito la qualità e l’ efficienza nel lavoro svolto e pertanto la situazione attuale della pallavolo nel Paese di origine sia per lui comunque migliorabile ma ribadisce che la sua decisione prescinde da qualunque difficoltà o fallimento nei risultati sportivi e nell’ organizzazione del lavoro.

Gli addetti ai lavori hanno ipotizzato che uno dei motivi degli attriti tra lui e la Federazione Argentina fosse legato alla sua opposizione al trasferimento del CENARD ( il centro nazionale per l’ alto rendimento sportivo di Buenos Aires ) nel nuovo villaggio olimpico di Roca Park ma lui ha negato affermando che la creazione di strutture per il miglioramento delle prestazioni sportive è una delle condizioni necessarie per il miglioramento delle prestazioni sportive ad alto livello.

Così il tecnico tornerà ad allenare in Italia e , in un primo tempo richiesto dalla Lube Civitanova Marche , ha accettato l’ offerta della Azimut Modena dove in passato ha già allenato per diverse stagioni le formazioni del settore maschile , lasciando peraltro un buon ricordo visti i successi conseguiti , rallegrandosi anche del fatto di poter essere così più vicino alla sua famiglia.

Nella lettera rivolta al presidente della Federazione Argentina di pallavolo Velasco ringrazia non solo i vertici ma anche tutti quelli che vi lavorano ed i club che con la loro attività hanno permesso alla pallavolo argentina di arrivare ad altissimi livelli.