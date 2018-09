Questa sera alle ore 20.30 derby laziale all’Olimpico di Roma tra Lazio e Frosinone. Obbligatorio vincere per gli uomini di Simone Inzaghi ancora a quota zero in campionato, un punto invece per la squadra ciociara che però ancora deve segnare il primo gol in questa stagione. Ciro Immobile ad un passo di Miroslav Klose (54 gol) come 7° marcatore laziale di sempre in Serie A.

Il tecnico biancoceleste riproporrà lo stesso undici dell’ultima giornata contro la Juventus: in difesa, Wallace al posto dell’infortunato Luiz Felipe (ancora venti giorni di stop per lui); mentre in regia Lucas Leiva sempre preferito a Badelj. Lulic in vantaggio su Durmisi per un posto sulla fascia sinistra, mentre davanti confermata la coppia Luis Alberto-Immobile con l’argentino Correa che scalpita e sicuramente entrerà nel secondo tempo.

Nel Frosinone, il tecnico Moreno Longo dovrà fare a meno dei lungodegenti Paganini, Gori, Daniel Ciofani e Dionisi a cui si sono aggiunti, domenica scorsa il centrocampista Hallfredsson (lieve contrattura contro il Bologna e nelle ultime ore l’attaccante Campbell (problema alla caviglia). A centrocampo spazio a Crisetig e Maiello, mentre in difesa giocano sia Brighenti che Krajnc. In attacco, con Perica ci sara’ Ciano.

Arbitro dell’incontro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo.

Probabili formazioni Lazio-Frosinone

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Crisetig, Maiello, Molinaro; Perica, Ciano.