Palio di Siena straordinario live streaming gratis e diretta tv, oggi 20 ottobre dalle 17

Il Palio di Siena straordinario 2018 si corre oggi sabato 20 ottobre alle 17. Si tratta di un evento atipico nella storia della mitica corsa equestre sull’anello di Piazza del Campo, da sempre sinonimo di storia tradizione e adrenalina.

Palio di Siena straordinario, perché si corre ?

Il Palio di Siena straordinario si corre in occasione della celebrazione di eventi che non riguardano esclusivamente la città toscana. L’ultima edizione del Palio straordinario si è corsa 18 anni per festeggiare l’avvento del nuovo millennio. Il Palio di Siena straordinario di sabato 20 ottobre è, invece, stato indetto la scorsa estate per celebrare il centenario dalla conclusione della prima guerra mondiale.

Palio di Siena straordinario 2018, le contrade in corsa

Sono dieci le contrade al via del Palio di Siena di sabato 20 ottobre: Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Lupa, Nicchio, Oca, Selva, Tartuca e Torre. Ben 7 dei dieci cavalli coinvolti nella corsa sono al debutto assoluto in Piazza del Campo ed è lecito pertanto attendersi un Palio incerto e aperto ad ogni pronostico.

Diretta tv Palio di Siena straordinario, sabato 20 ottobre 2018

Come da tradizione, per vedere in tv il Palio di Siena c’è la diretta di Rai 2. Oggi, il collegamento comincerà dalle 16.50 per poi concludersi con le immagini della contrada vincitrice. Oltre alla corsa, la Rai trasmetterà anche le fasi finali del Corteo Storico che procede la partenza della gara.

Diretta streaming Palio di Siena oggi 20 ottobre 2018

Due le opzioni per seguire in streaming il Palio di Siena straordinario. La prima è Raiplay, il servizio streaming della Rai visibile sia da sito che tramite la applicazione dedicata. Per vedere la diretta del Palio basta selezionare la sezione dedicata a Rai 2 dal menù dirette. Diretta Streaming gratuita anche su Siena.tv