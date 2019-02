Ad un passo dalla vittoria del campionato di calcio a 5 Serie C1 Girone A la Nuova Pro Nissa che , a sei giornate dalla conclusione del torneo, mantiene 15 punti di vantaggio dalle più dirette inseguitrici. Per la formazione nissena, cui manca ormai soltanto la matematica prima di festeggiare il raggiungimento di un traguardo da tempo comunque ascrivibile alla Nuova Pro Nissa, il ventesimo turno del campionato ha portato in dote la diciannovesima vittoria della stagione nel più classico testa – coda contro il Palermo C5. Dietro alla Nissa consolidano la propria corsa al secondo posto il Monreale C5 ed il CUS Palermo, distanziate soltanto di un punto. In chiave play off importanti vittorie esterne per l’Atletico Campobello di Licata ed il Marsala Futsal 2012. Nelle retrovie cadono le ultime quattro squadre della classifica mentre è stata rinviata la gara tra lo Sporting Alcamo Onlus e la PGS Vigor San Cataldo.

Al PalaMilan di Caltanissetta la formazione di Goulart ha travolto per 7 a 0 il Palermo Calcio a 5 venendo trascinata dai gol del pivot Borges Soares, che ha raggiunto le 36 reti in stagione. Anche contro i palermitani il giovane brasiliano ha incantato mettendo a segno la tripletta che ha spianato la strada verso la vittoria alla Nuova Pro Nissa. A completare la festa dei nisseni le doppiette di De Agostini e Colore. Alla formazione di Caltanissetta adesso manca soltanto una vittoria per festeggiare matematicamente la vittoria del campionato. Al secondo posto in classifica si conferma il Monreale Calcio a 5 che è riuscito ad avere la meglio al termine di una partita molto combattuta sul Partinicaudace. A trascinare la formazione di mister Buccheri è stato Mirko Sorrentino autore di quattro gol nel 6 a 4 con cui la formazione di casa ha sconfitto il Partinicaudace. Per il Monreale le altre reti sono state siglate da Palazzotto, autore di una doppietta, mentre per gli ospiti a segno sono andati Lucchese, tre gol per lui, ed Annatelli.

Ad un punto dal Monreale Calcio a 5 si conferma il CUS Palermo che ha faticato le proverbiali sette camicie per avere la meglio sul Villaurea. Al termine del match i “cussini” hanno portato a casa i tre punti grazie alla vittoria per 4 a 3. A segno per i palermitani sono andati Termini e Cassata, autore quest’ultimo di una tripletta.

Importante vittoria in chiave play off per l’Atletico Campobello di Licata che si conferma squadra attrezzata per disputare da protagonista la post season. Contro il Bagheria, squadra invischiata in piena lotta retrocessione, la formazione agrigentina ha vinto con il punteggio di 4 a 2 grazie alla doppietta di Missione ed ai gol di Caglià e Brasile. Nel prossimo turno di campionato al Tre Torri di Campobello di Licata arriverà l’imbattuta Nuova Pro Nissa in una sfida che, come scritto, metterà in palio tre importantissimi punti.

Si fa interessante anche la corsa all’ultimo posto play off con il Marsala Futsal 2012 che è riuscita a portare a casa tre importantissimi punti superando in trasferta il Palermo Futsal 89ers per 3 a 2. Di Farina, doppietta per lui, e Pizzo le reti del Marsala Futsal 2012. Vittoria che riduce a soltanto 4 punti le distanze dalla zona play off per il Pantelleria C5 che con le doppiette di Caravello e Policardo ha superato per 4 a 3 il Real Trabia.

Calcio a 5 Serie C1 Girone A – Sicilia Risultati 20esimo turno

Nuova Pro Nissa – Palermo C5 7 – 0

Bagheria Città delle Ville – Atletico Campobello C5 2 – 4

Pantelleria C5 – Real Trabia 4 – 3

Palermo Futsal 89ers – Marsala Futsal 2012 2 – 3

Monreale Calcio a 5 – Partinicaudace 6 – 4

CUS Palermo – Villaurea 4 – 3

Sporting Alcamo Onlus – PGS Vigor San Cataldo Rinviata

Classifica

Nuova Pro Nissa 58

Monreale C5 43

CUS Palermo 42

Atletico Campobello di Licata 38

Marsala Futsal 2012 33

Partinicaudace 32

Pantelleria C5 29

Villaurea 23

Sporting Alcamo Onlus 20 *

PGS Vigor San Cataldo 19 *

Real Trabia 18

Bagheria Città delle Ville 16

Palermo Calcio a 5 14

Palermo Futsal 89ers 14

* Una partita in meno