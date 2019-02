Calcio a 5 Serie C2 Girone A, vincono le grandi: Alqamah e Futsal Canicattì continuano la fuga

Vincono tutte le prime della classe nella 18esima giornata del campionato di calcio a 5 Serie C2 Girone A Sicilia andato in scena nello scorso weekend. Continuano la propria corsa in testa alla classifica la Polisportiva Alqamah ed il Futsal Canicattì 5, destinati a questo punto della stagione a dare vita ad un entusiasmante testa a testa per la vittoria finale del torneo. I sette punti di vantaggio sul Canicattì dei bianconeri di Alcamo sono un bottino di tutto rispetto ma le ultime prestazioni dei ragazzi di mister Giardina lasciano aperto ogni scenario. Nelle retrovie torna a sperare nella salvezza diretta il San Giovanni Gemini Futsal, che ha accorciato ad un punto la distanza dal nono posto in classifica mentre la lotta per non retrocedere direttamente in D è ormai una questione a due tra Città di Canicattì e Piana Sport.

Nel più classico dei testa – coda la Polisportiva Alqamah è riuscita a superare il volenteroso Città di Canicattì, in cerca di punti salvezza davanti al pubblico di casa. La partita del Pala Saetta – Livatino di Canicattì ha visto prevalere gli ospiti con il punteggio di 6 a 2. E’ stata una prova di carattere quella dei ragazzi alcamesi che hanno dovuto faticare per avere la meglio su un coriaceo Città di Canicattì che, nonostante la differenza di classifica, si è battuto con coraggio fronteggiando a viso aperto la formazione che guida la classifica del girone A. A decidere la gara sono stati i gol di Rocca, Castrogiovanni , Giannò e la tripletta di D’Alcamo per la Polisportiva Alqamah che grazie ai tre punti conquistati mantiene sette lunghezze di vantaggio nei confronti dell’altra formazione di Canicattì, il Futsal Canicattì 5 di mister Jack Giardina, uscita vittoriosa dalla trasferta di San Vito lo Capo. Per i biancorossi continua il momento d’oro che ha permesso al Futsal Canicattì di risalire la china fino ad attestarsi stabilmente al secondo posto in classifica ergendosi, adesso, a rivale numero uno della Polisportiva Alqamah per la vittoria finale del torneo. A San Vito lo Capo la formazione canicattinese si è imposta per 5 a 2 grazie alle reti Isgrò, Sirone, Ilardo ed alla doppietta di Provvidenza. Inutili per i locali le reti di Cusenza e Campo.

Al terzo posto in classifica si conferma l’Alcamo Futsal che dopo la sconfitta della scorsa giornata nel derby contro la Polisportiva Alqamah è tornato alla vittoria contro una delle formazioni più in forma del momento, l’Ad Maiora Prizzi. Per l’Alcamo Futsal è stato un successo facile, reso possibile anche grazie alle numerose defezioni per gli ospiti, per 9 a 1. Le reti dell’Alcamo Futsal sono state messe a segno da Milazzo, tripletta per lui, La Russa e Cruciata, autori di una doppietta a testa, e da Parrino, Caradonna. Per l’Ad Maiora Prizzi la rete è stata siglata da De Luca.

Successo importante in vista dei play off per il Mistral Meeting Carini che ha superato in trasferta per 5 a 2 la Jatina Partinico al termine di un match combattuto. Tris di Giambanco e doppietta di Finazzo per il Mistral mentre per la Jatina a segno sono andati Picone e Lombardo. La formazione di Carini sale al quarto posto in classifica “sfruttando” il rinvio del match tra il Città di Bisacquino e l’Ares Menfi, che rimangono al momento a quota 28 e 27 contro i 30 del Mistral Meeting Club.

Tre punti preziosissimi quelli conquistati nel derby agrigentino tra il San Giovanni Gemini ed il Concordia Futsal dai biancorossi della montagna che riescono ad accorciare le distanze dalla zona salvezza. Partita equilibrata e molto combattuta quella andata in scena alla Palazzetto dello Sport “Giovanni Scrudato” di San Giovanni Gemini con la formazione di casa che è riuscita ad avere la meglio sul Concordia con il punteggio di 5 a 3.

Nell’ultimo match di giornata il Sicilia Castelvetrano supera in trasferta il fanalino di coda Piana Sport con il punteggio di 4 a 1 grazie alle reti di Evola, Bonanno ed alla doppietta di Totta.

Calcio a 5 Serie C2 Girone A Risultati 18esima giornata

Piana Sport – Sicilia 1 – 4

San Giovanni Gemini – Concordia Futsal 5 – 3

Città di Canicattì – Polisportiva Alqamah 2 – 6

San Vito lo Capo – Futsal Canicattì 2 – 5

Alcamo Futsal -Ad Maiora Prizzi 9 – 1

Jatina Partinico – Mistral Meeting Club Carini 2 – 5

Città di Bisacquino – Ares Menfi Rinviata

Classifica

Polisportiva Alqamah 43

Futsal Canicattì 36

Alcamo Futsal 32

Mistral Meeting Club 30

Ares Menfi 29

Città di Bisacquino 28

Ad Maiora Prizzi 27

Sicilia 26

Jatina Partinico 24

San Giovanni Gemini 23

Concordia Futsal 22

San Vito lo Capo 21

Città di Canicattì 10

Piana Sport 8