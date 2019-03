Calcio a 5 Serie C2 – Girone A Sicilia: Futsal Canicattì travolgente nel derby e la vetta si avvicina

Ventesima giornata ricca di sorprese nel campionato di calcio a 5 Serie C2 – Girone A Sicilia che potrebbe segnare un punto di svolta decisivo per la stagione. La capolista Polisportiva Alqamah cade inaspettatamente contro la Jatina Partinico ed inizia a sentire adesso sempre più forte il fiato sul collo di un inarrestabile Futsal Canicattì 5 che, imponendosi nella stracittadina contro l‘ASD Città di Canicattì 5, oltre ad inanellare l’ottava vittoria consecutiva si porta a meno 4 dalla vetta occupata proprio dalla formazione alcamese. Rimanendo sempre ad Alcamo riprende la propria marcia playoff l’Alcamo Futsal, in una lotta per l’accesso alla post season che sembra essere diventata una questione a quattro, mentre nelle retrovie fondamentale successo del Piana Sport che lascia l’ultimo posto in classifica a scapito dei biancorossi canicattinesi dell’ASD.

La notizia di giornata nel 20esimo turno di campionato di calcio a 5 Serie C2 – Girone A Sicilia arriva sicuramente da Partinico dove la formazione di casa della Jatina è stata in grado di compiere l’impresa superando la capolista Polisportiva Alqamah con il punteggio di 7 a 5. Uno stop inaspettato quello dei bianconeri di Alcamo che sono incappati in una giornata no di fronte alla voglia dei locali che con questa vittoria allontanano la zona play off, distante adesso 6 punti. A regalare la vittoria alla formazione di casa sono state le reti di D’Amico, autore di una tripletta, Salvia, due gol per lui, Lombardo e Costanzo. Per l’Alqamah, invece, la sconfitta di Partinico fa rallentare la corsa in vetta alla classifica permettendo al tempo stesso al Futsal Canicattì 5 di accorciare le distanze dal primato.

La formazione canicattinese allenata da mister Jack Giardina, infatti, si conferma anche dopo il 20esimo turno la squadra più in forma del momento superando nel sentito derby l’ASD Città di Canicattì 5. La stracittadina, che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del Pala Saetta – Livatino di Canicattì e che si è giocata in un clima di grande sportività e lealtà , ha visto la supremazia del Futsal Canicattì 5 che si è imposto con il punteggio di 8 a 1 . Le reti del derby canicattinese sono state siglate per il Futsal Canicattì 5 da Sirone ( 2 ) , Provvidenza ( 2 ) , Daino ( 2), Moncado ed Ilardo mentre la rete della bandiera per gli uomini di mister Di Natale è stata realizzata da Lalicata. L’ottava vittoria di fila lancia il Futsal Canicattì 5 alla rincorsa della capolista Polisportiva Alqamah, come detto distante adesso soltanto 4 punti, con il calendario potrebbe dare una mano proprio ai biancorossi di mister Giardina. Diventa sempre più avvincente anche la corsa play off con quattro squadre racchiuse in cinque punti a giocarsi gli ultimi tre posti disponibili. Ieri importanti successo per il Città di Bisacquino che ha espugnato il campo da gioco del Gemini Futsal infliggendo agli agrigentini una sconfitta per 5 a 2. Per i palermitani in gol sono andati Corrado, autore di una tripletta, Marino ed El Sahlim. Vince anche il Mistral Meeting Club Carini che ha superato per 4 a 2 il Sicilia grazie alle doppiette di Piscitelli e Giuliano mantenendo in questo modo il quarto posto in classifica e respingendo il ritorno dell’Alcamo Futsal, vittorioso per 6 a 3 sull’Ares Menfi nello scontro diretto per i play off.

Nelle retrovie prezioso successo del San Vito lo Capo che ha travolto per 11 a 4 gli agrigentini del Concordia Futsal mentre decisivo per il proseguo della propria stagione potrebbe rivelarsi il successo del Piana Sport che ha sconfitto per 4 a 1 l’Ad Maiora Prizzi, lasciando all’ASD Città di Canicattì 5 l’ultimo posto in classifica.

Serie C2 Girone A – Sicilia Risultati 20esimo turno

Asd Città di Canicattì 5 – Futsal Canicattì 5 1 – 8

Jatina Partinico – Polisportiva Alqamah 7 – 5

San Vito lo Capo – Concordia 11 – 4

Piana – Ad Maiora Prizzi 4 – 1

Mistral Meeting Club Carini – Sicilia 4 – 2

San Giovanni Gemini Futsal – Città di Bisacquino 2 – 5

Alcamo Futsal – Ares Menfi 6 – 3

Classifica

Polisportiva Alqamah 46

Futsal Canicattì 5 42

Città di Bisacquino 37

Mistral Meeting Club Carini 36

Alcamo Futsal 35

Ares Menfi 32

Ad Maiora Prizzi 30

Jatina Partinico 30

Sicilia 26

San Vito lo Capo 24

Gemini Futsal 23

Concordia Futsal 22

Piana Sport 11

ASD Città di Canicattì 5 10