Calcio a 5 Serie C2 Girone A Sicilia: travolgente Futsal Canicattì, nona di fila per l’Alqamah

E’ ormai lotta a due per la vittoria finale del campionato di calcio a 5 Serie C2 Girone A Sicilia. Il 19esimo turno del torneo ha confermato il predominio della Polisportiva Alqamah e del Futsal Canicattì 5 che hanno allungato il passo in classifica sulle dirette inseguitrici. La capolista Alqamah, impegnato nella più classica sfida testa – coda contro il Piana Sport, ha dovuto faticare più del previsto per portare a casa i tre punti e mantenere le distanze sui biancorossi di Canicattì che invece hanno superato agevolmente l’Alcamo Futsal, fino a ieri terzo in classifica. Il Futsal Canicattì 5 si conferma squadra matura che nelle ultime settimane ha dato prova di grande solidità e adesso si pone a pieno titolo come rivale principale della Polisportiva Alqamah per la vittoria finale del torneo. Si infiamma anche la lotta per l’accesso ai play off con 5 squadre impegnate nella corsa per conquistare gli ultimi tre posti a disposizione per la post season. Nelle retrovie importante vittoria della Jatina Partinico che si rilancia in classifica, allontanandosi dalle zone pericolanti, mentre Piana ed Asd Città di Canicattì, ultima e penultima, non hanno fatto passi avanti uscendo sconfitte dai rispettivi match.

E’ arrivata al termine di un match sofferto ed equilibrato, più di quanto dicesse la classifica alla vigilia, la nona vittoria consecutiva della Polisportiva Alqamah di Alcamo che ieri nelle sfida casalinga contro la cenerentola del girone, il Piana Sport, ha dovuto faticare più del previsto per portare a casa i tre punti. Ad Alcamo è terminata 7 a 6 con la formazione di casa trascinata da Emmolo, autore di 5 reti, e che ha suggellato la vittoria con i gol di Margagliotti e Rocca. Per il Piana, autore di una buona prova, le reti sono state siglate da Sanfilippo e Mendola, autore di due gol a testa , Lo Cascio e Matranga.

Più convincente è stata invece la prova del Futsal Canicattì 5 che al Pala Saetta – Livatino ha surclassato l’Alcamo Futsal portando a casa i tre punti che lanciano la formazione di Jack Giardina al’inseguimento della Polisportiva Alqamah. Contro i trapanesi, fino a ieri terza forza del girone, la squadra biancorossa ha dato prova di grande solidità mantenendo sin dall’inizio il pallino del match indirizzato a favore dei locali dalla splendida prestazione di Daino, autore di 5 reti. A completare la festa per il Futsal Canicattì 5 le reti di Sirone e Falsone, doppiette per loro, ed Isgrò. A sette giornate dalla conclusione del campionato la formazione di mister Giardina appare quella più in forma tra quelle del gruppo A e sicuramente i biancorossi proveranno fino alla fine a ricucire lo strappo con la Polisportiva Alqamah.

In zona play off convincente passo avanti del Mistral Meeting Club Carini che sale al terzo posto dopo la vittoria casalinga contro il Gemini Futsal. Approfittando del passo falso dell’Alcamo Futsal la formazione palermitana si pone dietro le due battistrada ponendosi tra le più accreditate per l’accesso alla post season. Contro il Gemini Futsal a decidere la gara in favore del Carini le reti di Piscitelli e Giuliano, doppiette per loro, La Corte, Finazzo e Giambanco. Ottima prestazione anche dell’Ares Menfi che travolge in casa per 9 a 2 il San Vito lo Capo e sale al quarto posto in classifica. Per gli agrigentini, che come il Bisacquino hanno una partita da recuperare, le reti sono state siglate da Buscaglia ( 3 ) , Bursi ( 2 ), Sanci ( 2 ), Bivona e Galfano. In piena bagarre play off anche il Città di Bisacquino e l’Ad Maiora Prizzi dopo le vittorie contro il Concordia Agrigento e l’Asd Città di Canicattì. Bella vittoria per la Jatina Partinico che ha superato in trasferta per 4 a 2 il Sicilia Castelvetrano allontanandosi così dalle zone pericolanti della classifica.

Risultati 19esimo turno calcio a 5 Serie C2 Girone A

Futsal Canicattì – Alcamo Futsal 10 – 2

Polisportiva Alqamah – Piana Sport 7 – 6

Sicilia – Jatina Partinico 2 – 4

Ad Maiora Prizzi – ASD Città di Canicattì 5 – 2

Mistral Meeting Club Carini – San Giovanni Gemini Futsal 7 – 4

Concordia Futsal – Città di Bisacquino 4 – 8

Ares Menfi – San Vito lo Capo 9 – 2

Classifica

Polisportiva Alqamah 46

Futsal Canicattì 5 39

Mistral Meeting Club Carini 33

Ares Menfi 32 *

Alcamo Futsal 32

Città di Bisacquino 31*

Ad Maiora Prizzi 30

Jatina Partinico 27

Sicilia 26

San Giovanni Gemini 23

Concordia Futsal 22

San Vito lo Capo 21

ASD Città di Canicattì 10

Piana 8

* una partita in meno