Calcio a 5 Serie C2 Girone A Sicilia, vincono le battistrada: rush finale tra Alqamah e Canicattì 5

E’ stata una 23esima giornata senza grosse particolari sorprese quella andata in scena ieri nel campionato dicon le vittorie delle due formazioni battistrada,, ormai lanciate verso una volata entusiasmante a meno tre turni dalla conclusione del torneo. I risultati dell’ultima giornata di campionato, se hanno visto invariate le distanze in vetta alla classifica tra bianconeri e biancorossi, hanno in qualche modo dato una “mazzata” probabilmente decisiva alle velleità di play off di diverse squadre:in particolare, entrambe sconfitte, abbandonano quasi del tutto i sogni di post season. In fondo alla classifica l’unica a vincere è stata ilche così torna a sperare nella salvezza diretta.Dopo il pareggio di sette giorni fa contro il Sicilia Castelvetrano fa che ha consentito al Futsal Canicattì 5 di portarsi a sole due lunghezze di distanza la capolistaè tornata al successo “scaccia crisi” contro il San Giovanni Gemini Futsal, superato agevolmente per. Per i bianconeri alcamesi vi era il rischio di un contraccolpo psicologico ma contro gli agrigentini la Polisportiva Alqamah è tornata a macinare gioco e concretezza portando a casa una vittoria salutare in vista della volata finale della stagione. Di Emmolo, tripletta per lui, Vallone ( 2 ) , Di Bona e Pirrello le marcature dei padroni di casa che con questa vittoria salgono a quota 53 punti in classifica., autentica dominatrice della seconda parte di stagione e giunta ormai alla sua undicesima vittoria di fila. La formazione di mister Jack Giardina in un sol colpo nella sfida di ieri ha portato a casa l’ennesimo risultato positivo ed ha di fatto eliminato dai giochi play off ilAl Pala Saetta – Livatino di Canicattì i biancorossi hanno dovuto faticare per portare a casa i tre punti contro un buon Meeting Club, capace di tenere testa alla corazzata Futsal Canicattì per quasi l’intera partita. Il risultato finale di 4 a 3 per i padroni di casa premia la tenacia del Futsal Canicattì che si prepara al rush finale di campionato con l’obiettivo di operare il sorpasso in vetta proprio nella volata conclusiva di stagione. A far sorridere la squadra di Giardina le doppiette di Provvidenza e Daino. Per il Carini, invece, la sconfitta significa zona play off più lontana a causa del distacco di 15 punti dalla seconda ( proprio il Futsal Canicattì) e della regola che prevede il passaggio del turno diretto della vicecapolista in caso di distanza superiore ai 10 punti rispetto la quinta in classifica.Viaggiano in piena zona play off invece ilrispettivamente terzi e quarti in classifica. I palermitani si sono sbarazzati nella sfida casalinga dell’ASD Città di Canicattì 5 con il punteggio di 6 a 1 ( Corrado, 2, Giordano, 2, El Sahli, Colletti) confermandosi al terzo posto in classifica, mentre gli agrigentini hanno superato per 6 a 2 la Jatina Partinico grazie alla tripletta di Buscaglia, alla doppietta di Bivona ed al gol di Lanzarone.Spera ancora nei playoff, anche se la strada per ridurre lo svantaggio dalla seconda posizione è molto impervia,che ha battuto in un derby molto combattuto il San Vito lo Capo per 8 a 6. Successo esterno delche ha superato l’AD Maiora Prizzi per 6 a 4 mentre in goleada è finita la gara traed il Piana con gli agrigentini che hanno portato a casa i tre punti grazie ad un eloquente 17 a 6.

Calcio a 5 Serie C2 Girone A Risultati 23esima giornata

Futsal Canicattì 5 – Mistral Meeting Club Carini 4 – 3

Concordia Agrigento – Piana 17 – 6

Ad Maiora Prizzi – Sicilia 4 – 6

Polisportiva Alqamah – Gemini Futsal 7 – 1

San Vito lo Capo – Alcamo Futsal 6 – 8

Città di Bisacquino – ASD Città di Canicattì 6 – 1

Ares Menfi – Jatina Partinico 6 – 2

Classifica

Polisportiva Alqamah 53

Futsal Canicattì 5 51

Citta di Bisacquino 46

Ares Menfi 41

Alcamo Futsal 38

Mistral Meeting Club Carini 36

Ad Maiora Prizzi 34

Sicilia 33

Jatina Partinico 31

Concordia 28

San Vito lo Capo 27

San Giovanni Gemini Futsal 23

ASD Città di Canicattì 13

Piana 11