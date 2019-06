Altra vittoria per l’Italvolley maschile: contro la Bulgaria è 3-1

Italia-Bulgaria si è appena conclusa con la vittoria di spessore dell’Italia. Gli azzurri consolidano il quinto posto in classifica e vedono sempre più vicine le Final Six. Risultato per tanti inaspettato vista la prima grande esperienza a livello internazionale per i giovani talenti di Blengini.

Blengini opta per una sestetto diverso rispetto a quello che è partito titolare nelle partite fin qui giocate (tra le novità assolute Pinali, alla sua prima partita da titolare in questa competizione; assente invece Nelli, il migliore tra gli azzurri per punti fatti). La Bulgaria parte favorita a livello morale, giocando davanti al proprio pubblico. Questo, però, non scoraggia l’Italvolley, che mette in scena un’ottima prestazione.

Primo set

Primo set che parte molto equilibrato; a corso d’opera è, però, l’Italia ad emergere. Buona prova dei ragazzi a muro, fondamentale che in queste ultime partite hanno dimostrato di aver migliorato molto. Per Pinali è la prima partita da titolare, ma non fa rimpiangere Blengini. Grande inizio per gli azzurri sotto tutti i punti di vista: il primo parziale termina 25-14 per l’Italia.

Secondo set

Il secondo set appare fin dall’inizio decisamente più equilibrato e combattuto del precedente. La squadra bulgara mostra maggiore aggressività, lasciandosi guidare dai suoi giocatori più esperti e si porta avanti a metà set. Grazie alla prova di carattere degli azzurri, però, l’Italia riesce a vincere anche il secondo set, che finisce 25-20.

Terzo set

Nella prima parte gli azzurri soffrono gli attacchi di qualità degli avversari, perdendo qualcosa in concentrazione. L’Italia tira fuori il carattere proprio nel momento di maggior difficoltà e riaggancia la Bulgaria. Il terzo set è sicuramente il più combattuto: le due squadre vanno avanti punto a punto. Il parziale termina 25-23 per la Bulgaria. Italia che non riesce a chiudere il match.

Quarto set

Anche il quarto set inizia con grande agonismo e anche in questo caso si procede punto a punto. Gli azzurri riescono poi a portarsi avanti, complice anche qualche regalo degli avversari. I ragazzi di Blengini prendono sempre più fiducia, consolidando un distacco che può far respirare la squadra. Il quarto set è di carattere ed è così che l’Italia raggiunge la vittoria, con il risultato dell’ultimo parziale per 25-21.

In tutte queste partite la squadra di Chicco Blengini ha dimostrato di sapersi rialzare nei momenti di difficoltà con grande carattere e spirito di squadra. Ora l’appuntamento è a venerdì prossimo contro la Serbia. Gli azzurri giocheranno a Milano e potranno, quindi, contare sul supporto del pubblico, che sicuramente sarà l’uomo in più per determinare l’eventuale accesso alle fasi finali.

Queste le partite che interesseranno gli azzurri:

Venerdì 21 giugno: Italia-Serbia (ore 20)

Sabato 22 giugno: Italia-Argentina (ore 20)

Domenica 23 giugno: Italia-Polonia (ore 20)