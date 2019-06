Italvolley, sarà un’estate di fuoco!

Gli appassionati di volley non si annoieranno quest’estate, questo è certo. Negli ultimi anni questo sport è cresciuto moltissimo, complice anche i risultati estremamente positivi dell’Italvolley maschile e femminile.

Dopo i grandi successi degli anni scorsi che hanno lasciato tutti a bocca aperta e incollati al televisore, l’Italvolley è pronta a farci sognare di nuovo. Le rispettive regular seasons sono ormai terminate da diverse settimane e il volley italiano ci ha regalato grandi soddisfazioni anche a livello internazionale con la vittoria della Champions League maschile che è andata a Civitanova e di quella femminile a Novara! Si può dire che il grande volley è tornato tra noi!

Italvolley maschile: gli appuntamenti

Per tutto il mese gli uomini di Blengini si giocheranno la Nations League. L’Italia ha perso la prima partita contro l’Iran, vincendo poi le seguenti contro Germania e Cina. Venerdì si giocherà una partita alquanto tosta contro gli USA (ore 13:00). Le fasi finali della competizione si giocheranno dal 10 al 14 luglio proprio negli USA. Chissà se l’Italia riuscirà a raggiungere questo traguardo delle Final Six.

Dal 9 all’11 agosto l’Italia si giocherà le qualificazioni per Tokyo 2020: altro appuntamento da non perdere assolutamente! L’estate degli uomini di Blengini non termina qui perché a settembre ci saranno gli Europei, di cui la Russia detiene la corona.

Italvolley femminile: gli appuntamenti

Le ragazze di Mazzanti, anch’esse impegnate nella Nations League, per ora non hanno mai perso. Le ultime due vittorie sono arrivate proprio in questi giorni, contro l’Olanda e il Giappone. Domani arriverà un match molto difficile contro la Cina (ore 14:30). Le Final Six si disputeranno dal 3 al 7 luglio in Cina. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per fare bene dopo il buonissimo secondo posto dell’anno scorso contro la Serbia nei Mondali di volley femminile.

Dal 2 al 4 agosto l’Italia femminile di volley si giocherà le qualificazioni per le Olimpiadi: le partite saranno contro Olanda, Belgio e Kenya. Anche per le ragazze di Mazzanti ci saranno gli Europei, che si giocheranno tra fine agosto e inizio settembre.

Le speranze dell’Italvolley

L’Italvolley ha grandissime potenzialità e può lottare in qualsiasi competizione! Sarà un’estate ricchissima di appuntamenti per tutti gli appassionati di questo sport. Tra Nations League, qualificazioni per Tokyo 2020 ed Europei l’Italvolley può ben sperare in ottimi piazzamenti. E tutta la nazione ha ancora una volta la possibilità di dimostrare un grande attaccamento verso questo sport.