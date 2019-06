Pallanuoto, in diretta su Sky Sport le fasi finali della LEN Champions League

LEN Champions League, le fasi finali. Un weekend di sport a tutto gas quello che inizia oggi su Sky. Oltre alle partite dei Mondiali di calcio U20, all’inizio del Mondiale di calcio femminile, alle finali dell’ NBA e al Roland Garros, da oggi, 6 giugno e fino all’8 giugno, su Sky Sport sarà possibile assistere in diretta e in esclusiva alla Final 8 di LEN Champions League maschile. Quest’ anno le fasi finali della massima competizione europea di pallanuoto per club saranno di scena nella cittadina tedesca Hannover, che ospitò nella passata edizione i greci dell’Olympiacos Pireo, poi vincitori del torneo.

Otto le squadre in acqua e ben tre italiane in corsa: si parte dalla Pro Recco, campione d’Italia in carica e vice campione d’Europa, che il prestigioso trofeo continentale l’ha conquistato già otto volte; poi è la volta dell’AN Brescia ed infine della grande sorpresa della fase a gironi, la BPM Sport Management di Busto Arsizio. Le altre cinque partecipanti alla manifestazione sono la Jug Dubrovnik (Croazia); l’ Olympiacos Pireo (Grecia), il Barceloneta (Spagna), l’ FTC Telekom Budapest (Ungheria) e Waspo Hannover (Germania).



Pallanuoto LEN Champions League, il programma completo su Sky Sport

Saranno sette gli incontri in onda in diretta, in esclusiva e in alta definizione: si parte oggi, giovedì 6 giugno con tre quarti di finale (tutti quelli delle italiane); venerdì 7 giugno le due semifinali, mentre sabato 8 giugno è in programma la finale per il 3°/4° posto e quella valida per il titolo. La prima italiana a scendere in campo sarà la rivelazione BPM Sport, che alle 17.30 se la vedrà con gli spagnoli del Barceloneta. A seguire, a partire dalle 19 sarà la volta della Pro Recco, che affronterà i padroni di casa tedeschi del WASPO Hannover; chiusura infine alle 20.30 con l’AN Brescia, impegnata contro i campioni in carica dell’Olympiacos Pireo.

Importante la squadra Sky che commenterà le partite in diretta da Hannover: telecronache affidate a Daniele Barone, con il commento tecnico di Alessandro Campagna, attuale allenatore della Nazionale italiana maschile di pallanuoto. Ricordiamo che tutte le gare saranno in diretta sul canale Sky Sport Arena (satellite ch.204), ma anche in streaming gratis sull’ app SkyGo. Ma ecco nel dettaglio orario e partite in programma.

Giovedì 6 giugno. Quarti di finale:

ore 17.30 BPM SPORT MANAGEMENT vs Barcelloneta

La squadra di Baldineti è stata la grande rivelazione della fase a gironi, quella spagnola una delle candidate per la vittoria finale

ore 19 PRO RECCO -Waspo Hannover

Debutto morbido per i campioni d’Italia contro i padroni di casa, squadra meno quotata tra le otto

ore 20.30 AN BRESCIA-Olympiacos Pireo

La prima giornata si chiude con la partita più incerta: i lombardi sfidano i campioni d’Europa in carica

Venerdì 7 giugno. Semifinali:

ore 19 Prima Semifinale

ore 20.30 Seconda Semifinale

Sabato 8 giugno. Finale: