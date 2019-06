Volley, Nations League: la situazione dei nostri azzurri

La Nations League è ormai iniziata da un paio di settimane e sia la Nazionale femminile che quella maschile se la stanno giocando alla grande. Facciamo il punto della situazione.

Volley femminile

Mazzanti è partito con la grande consapevolezza di avere delle ragazze fortissime per questa competizione. L’exploit della Nazionale femminile è sotto gli occhi di tutti. La squadra è il giusto mix di freschezza ed esperienza. Con la vittoria di questa sera contro la Russia, l’Italia è sicura dell’accesso alle Final Six. Questa Italia è da paura! In questa competizione la nostra Nazionale, infatti, ha perso solo due volte (contro gli USA e la Cina, entrambe per 3 a 2). La squadra di Mazzanti ha grande tecnica, carattere e può ambire a un posizionamento top in questa Nations League.

Intanto, dopo la bella vittoria di questa sera contro la Russia, l’Italia giocherà il 18 giugno contro il Brasile (ore 15), il giorno seguente contro la Turchia (ore 18) e giovedì 20 contro il Belgio (ore 15).

Volley maschile

La squadra di Chicco Blengini sta affrontando questa Nations League con ottime scoperte: i giovani talenti che non sono mai stati provati prima d’ora. Il coach ha avuto il coraggio di puntare su questi giovani e le sue scelte lo stanno ripagando. Nonostante l’assenza dei big nostrani, la Nazionale se la sta cavando molto bene. Domani l’appuntamento sarà contro il Giappone (ore 16), sabato ci sarà invece l’Australia e domenica, invece, la Bulgaria (ore 19.40). Nelle prossime partite, quindi, si deciderà il futuro dell’Italia.

Stando alla classifica attuale, l’Italia di Blengini accederebbe alle Final Six, essendo ora come ora quinta. Di sicuro gli azzurri hanno tutte le carte in regola per poter staccare il biglietto per le Final Six. Il che sarebbe un grande traguardo per la pallavolo italiana, con entrambe le Nazionali alle fasi finali di una competizione internazionale.