Le Universiadi nacquero da un’intuizione geniale dell’indimenticabile Primo Nebiolo, che sentì l’esigenza di unire lo sport alla cultura e la prima edizione si sarebbe dovuta svolgere a Roma nel 1960, ma la carenza di impianti ristrutturati fece spostare la manifestazione in Piemonte, nella città di Torino, che già era pronta per ospitare tale evento. Da allora, ogni 2 anni si svolge questa competizione degli atleti che studiano.

Grande festa, quindi, ieri al San Paolo per l’inaugurazione della XXX edizione organizzate dalla FISU, Federazione internazionale Sport Universitario, che si terranno dal 3 luglio al 14 e saranno trasmesse su rai 2 , Raisport, in diretta streaming su Raiplay e su FISU. Tv. In uno stadio colorato e festoso abbiamo assistito ad un vero e proprio spettacolo ricco di emozioni e di esibizioni sulle musiche degli artisti che hanno reso Napoli eterna; citiamo su tutti la canzone “ Anema e Core”di Pino Daniele , accompagnato dal monumentale J. Senese. La cerimonia ha avuto vari momenti toccanti : si è passati dai fischi ingiusti agli applausi per il padrone di casa De Magistris, alle emozioni suscitate da Bebe Vio e alle parole commoventi del Presidente Mattarella, che si è reso ancora una volta, grazie alla sua immensa umanità, partecipe al dramma fortunatamente a lieto fine, vissuto due mesi fa dalla piccola Noemi , ferita per errore in un agguato di camorra con un colpo di pistola e salvata da medici straordinari e anche da fedeli numerosissimi che si unirono in preghiera da ogni parte dell’Italia, per poi concludersi con l’emozionante performance canora di Malika Ayane e con l’intramontabile ” Nessun Dorma”di Andrea Bocelli e figlio.

Singolare è stata l’accensione del braciere da parte del Capitano Lorenzo Insigne, che con un tiro ad effetto al pallone incandescente, dava il via ufficialmente alla 30ma edizione.

Nell’ultima edizione , svoltasi a Taipei nel 2017, l’Italia chiuse all’8vo posto con 9 ori, 6 argenti e 17 bronzi, per un totale di 32 medaglie e, quell’ edizione fu vinta dal Giappone, che portò a casa 37 ori, 27 argenti e 37 bronzi, per un totale di 101 medaglie.

Quest’anno al via ci sono 118 paesi per un totale di 6000 atleti e l’unico neo è stato purtroppo l’esclusione dell’Afghanistan, i cui atleti sono giunti fuori tempo massimo per essere ammessi(peccato) ; quest’anno oltre alle 15 discipline obbligatorie, sono state aggiunte anche le 3 facoltative che ogni paese organizzatore può introdurre.

Di seguito elenchiamo le 18 specialita’: Atletica, Calcio, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica, Judo, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Pallanuoto, Rugby a 7, Scherma, Taekwondo, Tennistavolo, Tennis, Tiro a Volo, Tiro con l’Arco, Tuffi e Vela.

Tutti gli atleti e i vari staff saranno smistati nelle città più importanti della Campania(circa 8200 in totale), come Napoli, Salerno e Caserta.

Tra gli azzurri di punta, spicca Ilaria Cusinato , classe 99, destinata a fare un en plain nei 400 misti e 200 misti con ottime probabilità di spuntarla anche nelle staffette, nella 4 x100 mista. Ci sono molte aspettive anche verso la nazionale di calcio, formata da giocatori che militano tutti in Legapro, il cui Mr. Daniele Arrigoni cercherà di portare a 3 le vittorie ottenute dagli azzurri : la prima nel 1997 a Palermo e l’ultima nel 2015 in Corea del Sud.

Dal Judo, sport dalla lunga tradizione anche in Italia, e altrettanto nella disciplina del Taikwondo, ci si aspetta un onesto medagliere, così come nell’Atletica e nella Ginnastica. Ma si attendono comunque molte sorprese anche dalle altre discipline.

Tra le tante curiosità da segnalare c’è la presenza della bella atleta dell’ Eswatini, ex Swaziland, che a furor di popolo è stata eletta miss. Universiade.

Nonostante le polemiche precedenti all’inaugurazione tra De Magistris e De Luca, il messaggio che è passato ieri è quello che lo sport unisce in ogni occasione, anche quella più difficile, unendo sempre i popoli e le persone seppur con ideologie e tradizioni diverse e si spera che questa manifestazione porti dei frutti economici alla Campania nel breve e nel lungo periodo.

Il programma odierno prevede 10 discipline : tiro a segno, scherma, ginnastica artistica, nuoto, Judo e tuffi, per concludere con basket, calcio e tennistavolo.Rai2 alle 18e50 fara’un ampia pagina sull’evento.