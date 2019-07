Baseball MLB, il punto sulla regular season: New York Yankees e Los Angeles Dodgers le squadre migliori

Il campionato di baseball americano (MLB) è giunto ai due terzi del cammino con quasi tutte le squadre che hanno completato le prime cento partite stagionali; ora andiamo a vedere come si presenta la situazione a poco più di due mesi dall’inizio dei playoff.

MLB, la situazione nell’American League

Nell’American League comandano i New York Yankees che hanno il miglior record con 64-34 e sono primi ovviamente anche nell‘Est Division con nove partite di vantaggio sui Tampa Bay Rays e undici sui campioni del 2018 dei Boston Red Sox che stanno pagando un inizio di stagione piuttosto balbettante; nella Central Division comandano i Minnesota Twins con 60-38, ma i Cleveland Indians si trovano solamente a tre partite di svantaggio con il loro 57-41. Infine la West Division ha visto fin qui il dominio degli Houston Astros che con 64-37 ha 6.5 partite di vantaggio sui secondi, ovvero gli Oakland Athletics.

Per quanto riguarda i due posti di wild card dei play off è grande bagarre con almeno sei squadre che stanno lottando per la qualificazione; attualmente sono proprio gli Indians e gli Athletics rispettivamente con 57-41 (58.2% di vittorie) e 57-43 (57%) ad essere virtualmente qualificati anche se mancano ancora più di sessanta partite alla fine. Ma subito dopo seguono a un tiro di schioppo i Tampa Bay Rays (57-45), i Boston Red Sox (54-46), i Los Angels (52-49) e i Texas Rangers (50-49). Tutte le altre squadre ormai sembrano tagliate fuori.

MLB, American League: classifica aggiornata al 22 luglio

Est

New York Yankees 64-34

Tampa Bay 57-45

Boston Red Sox 54-46

Toronto Blue Jays 38-63

Baltimore Orioles 31-67

Central

Minnesota 60-38

Cleveland 57-41

Chicago White Sox 44-52

Kansas City Royals 37-64

Detroit Tigers 30-65

West

Houston 64-37

Oakland 57-43

Los Angeles Angels 52-49

Texas Rangers 50-49

Seattle Mariners 40-62

MLB, la situazione della National League

Nella National League in questi due terzi di stagione c’è stato fino ad ora il dominio dei Los Angeles Dodgers che con il loro 67-35 hanno il miglior record delle MLB e praticamente hanno virtualmente già conquistato la West Division, considerando che hanno 17 partite di vantaggio sugli Arizona Diamondbacks e i San Francisco Giants appaiate al secondo posto. Nell’East molto bene gli Atlanta Braves che sono primi con 6.5 partite di vantaggio sui Washington Nationals, mentre grande equilibrio nella Central dove comandano i Chicago Cubs ma solamente con due partite sui Milwaukee Brewers e 2.5 sui St.Louis Cardinals per un finale di stagione molto incerto.

La situazione wild card è ancora più equilibrata rispetto all’American League con sei squadre in un fazzoletto e dove ogni settimana ci potrebbero essere cambiamenti importanti; infatti Washington Nationals, Milwaukee Brewers, Philadelphia Phillies, St.Louis Cardinals, San Francisco Giants e Arizona Diamondbacks hanno una percentuale di vittoria tra il 53.1% e il 50% di vittorie e dunque per i due posti play off si battaglierà fino alla 162esima partita.

MLB, National League: classifica aggiornata al 22 luglio

East

Atlanta 60-41

Washington 52-46

Philadelphia 52-48

New York Mets 45-54

Miami Marlins 36-61

Central

Chicago Cubs 54-45

Milwaukee Brewers 53-48

St.Louis Cardinals 51-47

Pittsburgh Pirates 46-52

Cincinnati Reds 44-53

West

Los Angeles Dodgers 67-35

Arizona Diamondbacks 50-50

San Francisco Giants 50-50

San Diego Padres 47-52

Colorado Rockies 47-52