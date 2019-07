Basket: come sta cambiando la Serie A?

Quest’anno la Serie A di basket sarà a 17 squadre, novità rispetto all’anno scorso (16 squadre). In realtà ne sarebbero dovute essere 18 in seguito a un ampliamento ma, dopo i vari gravi problemi economici della Scandone Avellino, si è optato a una cifra dispari di squadre. Il mercato delle squadre italiane è nel vivo e ci ha già offerto importanti colpi, partendo dall’approdo del fuoriclasse Milos Teodosic alle V Nere, andando a finire con l’arrivo di Aaron White a Milano. In seguito possiamo vedere come si stanno trasformando i roster delle 17 squadre iscritte al massimo campionato italiano:

FORTITUDO BOLOGNA:

CONFERME:

Coach Martino: confermato, Italia, fino al 2020

Stefano Mancinelli: confermato, Italia, fino al 2020

Maarten Leunen: confermato, USA, fino al 2020

Matteo Fantinelli: confermato, Italia, fino al 2020

Daniele Cinciarini: confermato, Italia, fino al 2021

ACQUISTI:

Rok Stipcevic: dal Rytas, Croazia, fino al 2020

Ed Daniel: dal Peristeri, USA, fino al 2020

Kassius Robertson: da Bayreuth, Canada, fino al 2020

VIRTUS BOLOGNA:

CONFERME:

Coach Djordjevic: confermato, Serbia, fino al 2021

Pietro Aradori: confermato, Italia, fino al 2020

Alessandro Pajola: confermato, Italia, fino al 2020

David Cournooh: confermato, Italia, fino al 2020

Filippo Baldi Rossi: confermato, Italia, fino al 2021

ACQUISTI:

Stefan Nikolic: da Udine, Italia, fino al 2021

Giampaolo Ricci: da Cremona, Italia, fino al 2021

Milos Teodosic: dai Los Angeles Clippers, Serbia, fino al 2022

Kyle Weems: dal Tofas, USA, data da confermare

Frank Gaines: da Cantù, USA, fino al 2020

Julian Gamble: dal Nanterre, USA, fino al 2021

Vince Hunter: dall’AEK, USA, fino al 2020

GERMANI BRESCIA:

CONFERMA:

Brian Sacchetti: confermato, Italia, fino al 2021

Luca Vitali: confermato, Italia, fino al 2021

Marco Ceron: confermato, Italia, fino al 2020

Andrea Zerini: confermato, Italia, fino al 2020

Awudu Abass: confermato, Italia, fino al 2020

David Moss: confermato, USA, fino al 2020

ACQUISTI:

Coach Esposito: da Sassari, Italia, fino al 2021

Tyler Cain: da Varese, USA, fino al 2021

Ken Horton: dall’Astana, USA, fino al 2020

DeAndre Lansdowne: dal Braunschweig, USA, fino al 2020

Tommaso Guariglia: da Agrigento, Italia, fino al 2021

Bronson Koenig: dal Mineros, USA, fino al 2020

HAPPY CASA BRINDISI:

CONFERME:

Coach Vitucci: confermato, Italia, fino al 2022

Adrian Banks: confermato, USA, fino al 2020

Alessandro Zanelli: confermato, Italia, fino al 2020

John Brown III: confermato, USA, fino al 2020

ACQUISTI:

Kelvin Martin: dalla Virtus Bologna, USA, fino al 2020

Iris Ikangi: da Verona, Italia, fino al 2020

Raphael Gaspardo: da Reggio Emilia, Italia, fino al 2020

Antonio Iannuzzi: da Varese, Italia, fino al 2020

Riccardo Cattapan: da Casale Monferrato, Italia, fino al 2020

Darius Thompson: dal Leiden, USA, fino al 2020

ACQUA SAN BERNARDO CANTU’:

CONFERME:

Andrea La Torre: confermato, Italia, fino al 2021

ACQUISTI:

Coach Pancotto: da Montegranaro, Italia, fino al 2021

Yancarlos Rodriguez: da Roseto, Italia, fino al 2020

Alessandro Simioni: da Imola, Italia, fino al 2020

Andrea Pecchia: da Treviglio, Italia, fino al 2020

Kevarrius Hayes: dai Florida Gators, USA, fino al 2020

Jeremiah Wilson: dal Nantes, USA, fino al 2020

Jason Burnell: da Jacksonville State, USA, fino al 2o20

Wes Clark: da Brindisi, USA, fino al 2020

VANOLI CREMONA:

CONFERME:

Coach Sacchetti: confermato, Italia, fino al 2022

Michele Ruzzier: confermato, Italia, fino al 2021

Wesley Saunders: confermato, USA, fino al 2020

Vojislav Stojanovic: confermato, Serbia, fino al 2021

Giacomo Sanguinetti: confermato, Italia, fino al 2020

Giulio Gazzotti: confermato, Italia, fino al 2020

Travis Diener: confermato, Italia, fino al 2020

ACQUISTI:

Nicola Akele: da Roseto, Italia, fino al 2022

Topias Palmi: da Kataja, Finlandia, fino al 2022

Niccolò De Vico: da Reggio Emilia, Italia, fino al 2022

Darrell Williams: dal Le Portel, USA, fino al 2020

Jordan Mathews: da Naestved, USA, fino al 2020

AX ARMANI EXCHANGE MILANO:

CONFERME:

Mike James: confermato, USA, fino al 2021

Nemanja Nedovic: confermato, Serbia, fino al 2020

Vladimir Micov: confermato, Serbia, fino al 2021

James Nunnally: confermato, USA, fino al 2020

Jeff Brooks: confermato, Italia, fino al 2020

Kaleb Tarczewski: confermato, USA, fino al 2020

Arturas Gudaitis: confermato, Lituania, fino al 2021

Andrea Cinciarini: confermato, Italia, fino al 2022

Christian Burns: confermato, Italia, fino al 2020

Amedeo Della Valle: confermato, Italia, fino al 2021

ACQUISTI:

Coach Messina: da San Antonio, Italia, fino al 2022

Riccardo Moraschini: da Brindisi, Italia, fino al 2022

Sergio Rodriguez: dal CSKA, Spagna, fino al 2021/2022

Aaron White: dallo Zalgiris, USA, fino al 2021

Paul Biligha: da Venezia, Italia, fino al 2022

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO:

CONFERME:

Simone Zanotti: confermato, Italia, fino al 2020

ACQUISTI:

Coach Perego: dal Brose Bamberg, Italia, fino al 2021

Federico Miaschi: da Trapani, Italia, fino al 2020

Federico Mussini: da Reggio Emilia, fino al 2020

Leonardo Totè: da Jesi, Italia, fino al 2020

Paul Eboua: da Roseto, Italia, fino al 2020

Jaylen Barford: da Greensboro, USA, fino al 2020

Zach Thomas: da Okapi Aalstar, USA, fino al 2021

Henri Drell: dal Brose Bamberg, Estonia fino al 2022

ORIORA PISTOIA:

CONFERME:

Gianluca Della Rosa: confermato, Italia, fino al 2021

Matteo Martini: confermato, Italia, fino al 2021

Acquisti:

Coach Carrea: da Biella, Italia, fino al 2021

Carl Wheatle: da Biella, Italia, fino al 2021

Aristide Landi: da Roma, Italia, fino al 2021

Justin Johnson: da Cagliari, USA, fino al 2020

Lorenzo D’Ercole: da Avellino, Italia, fino al 2020

Andrea Quarisa: da Verona, Italia, fino al 2021

Angus Brandt: dai Payroll Hawks, Australia, fino al 2020

GRISSIN BON REGGIO EMILIA:

CONFERME:

Leonardo Candi: confermato, Italia, fino al 2020

ACQUISTI:

Coach Buscaglia: da Trento, Italia, fino al 2021

Giuseppe Poeta: da Torino, Italia, fino al 2021

Dererk Pardon: da Northwestern, USA, fino al 2020

Simone Fontecchio: da Milano, Italia, fino al 2020

David Vojvoda: da Szolnoki, Ungheria, fino al 2021

Luca Infante: dall’Eurobasket Roma, Italia, fino al 2020

VIRTUS ROMA:

CONFERME:

Coach Bucchi: confermato, Italia, fino al 2020

Amar Alibegovic: confermato, Italia, fino al 2022

Tommaso Baldasso: confermato, Italia, fino al 2022

ACQUISTI:

Skyler Flatten: da South Dakota State, USA, fino al 2020

Roberto Rullo: da Cagliari, Italia, fino al 2020

Mike Moore: da Boras, USA, fino al 2020

Giovanni Pini: dalla Fortitudo Bologna, Italia, fino al 2020

BANCO DI SARDEGNA SASSARI:

CONFERME:

Coach Pozzecco: confermato, Italia, fino al 2021

Marco Spissu: confermato, Italia, fino al 2022

Giacomo Devecchi: confermato, Italia, fino al 2023

Stefano Gentile: confermato, Italia, fino al 2021

Lorenzo Bucarelli: confermato, Italia, fino al 2020

Daniele Magro: confermato, Italia, fino al 2020

Dyshawn Pierre: confermato, Canada, fino al 2020

Achille Polonara: confermato, Italia, fino al 2021

ACQUISTI:

Miro Bilan: dall’Asvel, Croazia, fino al 2020

DOLOMITI ENERGIA TRENTO:

CONFERME:

Andres Forray: confermato, Italia, fino al 2021

Andrea Mezzanotte: confermato, Italia, fino al 2022

Fabio Mian: confermato, Italia, fino al 2020

Davide Pascolo: confermato, Italia, fino al 2020

Aaron Craft: confermato, USA, fino al 2020

Acquisti:

Coach Brienza, da Cantù, Italia, fino al 2022

Rashard Kelly: dal Parma Perm, USA, fino al 2020

James Blackmon: da Pesaro, USA, fino al 2020

George King: da Northern Arizona, USA, fino al 2020

DE LONGHI TREVISO:

CONFERME:

Coach Menetti: confermato, Italia, fino al 2021

Matteo Imbrò: confermato, Italia, fino al 2021

David Logan: confermato, Polonia, fino al 2021

ACQUISTI:

Jordan Parks: da Capo d’Orlando, USA, fino al 2020

Isaac Fotu: da Ulm, Gran Bretagna, fino al 2020

ALMA TRIESTE:

CONFERME:

Coach Dalmasson: confermato, Italia, fino al 2022

Matteo Da Ros: confermato, Italia, fino al 2021

Arturs Strautins: confermato, Italia, fino al 2021

Daniele Cavaliero: confermato, Italia, fino al 2020

Juan Fernandez: confermato, Italia, fino al 2022

Lodovico De Angeli: confermato, Italia, fino al 2024

ACQUISTI:

Derek Cooke JR: dai Rptors 905, USA, fino al 2020

OPENJOBMETIS VARESE:

CONFERME:

Coacj Caja: confermato, Italia, fino al 2022

Giancarlo Ferrero: confermato, Italia, fino al 2022

Nicola Natali: confermato, Italia, fino al 2020

Matteo Tambone: confermato, Italia, fino al 2020

ACQUISTI:

LJ Peak: da Pistoia, USA, fino al 2020

Jeremy Simmons: da Montegranaro, USA, fino al 2020

Josh Mayo: da Bonn, USA, fino al 2021

Siim-Sander Vene: da Gran Canaria, Estonia, fino al 2020

Luca Gandini: da Ravenna, Italia, fino al 2020

Milenko Tepic: dal PAOK, Serbia, fino al 2020

UMANA REYER VENEZIA:

CONFERME:

Coach De Raffaele: confermato, Italia, fino al 2021

Mitchell Watt: confermato, USA, fino al 2021

Austin Daye: confermato, USA, fino al 2020

Michael Bramos: confermato, Grecia, fino al 2021

Julyan Stone: confermato, USA, fino al 2021

Andrea De Nicolao: confermato, Italia, fino al 2021

Valerio Mazzola: confermato, Italia, fino al 2020

Gaspar Vidmar: confermato, Slovenia, fino al 2020

Stefano Tonut: confermato, Italia, fino al 2021

Bruno Cerella: confermato, Italia, fino al 2020

ACQUISTI:

Ike Udanoh: da Avellino, Nigeria, fino al 2020

Ariel Filloy: da Avellino, Italia, fino al 2020

Jeremy Chappell: da Brindisi/Avellino, USA, fino al 2020