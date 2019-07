Cerimonia Inaugurale Universiadi 2019, scatta la XXX edizione. Cominciano oggi i Giochi Olimpici per gli sportivi universitari. Dopo 22 anni la manifestazione sportiva, la seconda per importanza dopo le Olimpiadi estive, torna in Italia. Le Universiadi 2019 si terranno in Campania, con Napoli nel ruolo di centro di gravità permanente dei Giochi. Sono oltre 100 i paesi partecipanti, con più di 8 mila atleti impegnati in 222 discipline sportive. Un evento planetario che continuerà fino al 14 luglio. Alcune gare sono già cominciate ieri, ma il primo atto ufficiale sarà questa sera allo Stadio San Paolo di Napoli. Per l’occasione l’impianto di Fuorigrotta si è rifatto il look, così come le tantissime strutture sportive campane che ospiteranno le varie gare. La Cerimonia Inaugurale Universiadi 2019 comincerà alle ore 21.

Cerimonia Inaugurale Universiadi 2019, come vederla in tv e streaming

Cerimonia Inaugurale Universiadi 2019, info tv e streaming. I Giochi della XXX Universiade saranno trasmessi dalla Rai. In particolare l’apertura di questa sera, al San Paolo di Napoli, verrà trasmessa su Rai 2. Non solo tv, ma anche internet per la Cerimonia Inaugurale Universiadi 2019. L’evento infatti potrà essere seguito anche su Raiplay.it, il sito ufficiale delle televisione di stato. Lo streaming è completamente gratuito. Una volta accesso il braciere olimpico, poi sarà la volta degli atleti universitari di tutto il mondo. L’importante non è vincere, ma partecipare. Sempre.