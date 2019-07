Diamond League 2019, ottava tappa: dove vederla in tv e streaming

Parte quest’oggi l’ottava tappa della Diamond League 2019. A Losanna è tutto pronto per l’evento di atletica più importante dell’anno e gli occhi sono puntati sul 37enne Justin Gatlin. Il campione del mondo in carica americano vuole dimostrare di essere ancora competitivo a 37 anni. Gatlin ha sempre trovato le motivazioni giuste nonostante sia caduto nel giro del doping più di una volta in carriera, ma le voci di un possibile rientro in scena di Usain Bolt lo spingeranno a dare tutto questa sera in Svizzera. Di grande rilievo sarà la gara dei 200 metri dove i vari Lyles, De Grasse e Guliyev si sfideranno per battere il record stabilito a Losanna da sua maestà Bolt: 19.58. Impossibile pensare a battere il record del mondo dello stesso Bolt, ovvero il 19.19 che regge dal 2009.

Sarà possibile vedere questa ottava tappa della Diamond League su Sky Sport, precisamente al canale Sky Sport Arena mentre qualora si voglia vedere la partita in streaming, Sky mette a disposizione la piattaforma Sky Go per l’evento. Gli appassionati di atletica potranno vedere l’evento sia in streaming da computer che da tablet. La telecronaca verrà affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini. Appuntamento per le 20 su Sky Sport Arena, canale 204. E’ disponibile anche il canale 243 per usufruire dell’HD.