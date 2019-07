Djokovic sul velluto con Goffin, il serbo si impone 6-4,6-0,6-2 e vola in semifinale

Come da pronostico, Novak Djokovic batte il giovane belga Goffin al Campo Centrale di Wimbledon e accede alle semifinali del torneo inglese. Primo set più combattuto degli altri ma finito al serbo che si impone 6-4. Il resto è un monologo del numero 1 ATP che spazza via il 23enne nel secondo atto del match con un 6-0 senza repliche. Il 3-0 è servito con un secco 6-2. Djokovic, dopo una partenza più lenta nel torneo, sta venendo fuori atleticamente in maniera eccelsa e per i rivali storici come Nadal e Federer, sarà senz’altro l’uomo da battere anche quest’anno a Wimbledon.

Il 23enne si è imposto per 3 set a 1 contro un tennista esperto come Verdasco nell’ottavo di finale, ma potrebbe pagare le 3 ore spese per battere il 35enne spagnolo. I precedenti contro Djokovic per il belga non sono postivi: Nole lo ha battuto per ben 5 volte mentre Goffin solamente una, ovvero nell’ultimo incontro disputato tra i due nel 2017 a Montecarlo. Goffin dovrà fare tesori di quella vittoria per carpire i punti deboli del campione serbo. Sempre se ce ne siano. La gara inizierà alle 14, campo centrale di Wimbledon.

DJOKOVIC-GOFFIN, DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING



Il quarto di finale Wimbledon 2019 Djokovic-Goffin sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky, dove è possibile selezionare il match tramite la modalità mosaico che vi indirizzerà al canale dedicato al match. Sky Sport ha l’esclusiva di Wimbledon come ogni anno e per vedere la gara in streaming su tablet, computer o smartphone, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go. Semplicissima da usare, Sky Go permette di vedere il match in streaming in ogni momento. Djokovic-Humbert si giocherà alle ore 14 di mercoledì 10 luglio, campo centrale di Wimbledon.