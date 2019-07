Djokovic-Humbert: streaming e diretta tv Wimbledon, dove vedere il match

Novak Djokovic è approdato a questi ottavi di finale di Wimbledon in maniera piuttosto affannosa. Il serbo ha avuto la meglio nel terzo turno con il polacco Hurcacz, che lo ha costretto a fare i salti mortali. Il numero 1 ATP è stato pure portato al tie break nel secondo set dal 22enne (numero 48 ATP) che ha giocato il match della vita. Segnale che qualche scricchiolio Nole lo sta sentendo eccome. Sicuramente non è il modo migliore per addentrarsi in un ottavo di finale in terra inglese contro il francese Humbert.

Il 21enne transalpino viene da un netto 3-0 contro Auger-Aliassime, tennista canadese che è a ridosso della top 20 ATP. Il giovane ha avuto la meglio anche con un veterano come Monfils nella partita d’esordio a Wimbledon quest’anno. Gael però si è dovuto ritirare per problemi fisici sul 2-2 al quinto set. Il match però ha dimostrato come Humbert sia un tennista molto temibile nonostante la giovane età. Un tennista assolutamente da prendere con le molle anche se Djokovic appare tranquillo e pronto all’assalto del suo quinto Wimbledon. La gara è in programma alle 14, campo numero uno. Djokovic vuole difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma la strada per ottenere la vittoria quest’oggi non sarà impresa semplice per il numero 1 di Belgrado.

DJOKOVIC-HUMBERT, DOVE VEDERE IL MATCH IN TV E STREAMING

L’ottavo finale Wimbledon 2019 Djokovic-Humbert sarà visibile sulla piattaforma satellitare Sky, dove è possibile selezionare il match tramite la modalità mosaico che vi indirizzerà al canale dedicato al match. Sky Sport ha l’esclusiva di Wimbledon come ogni anno e per vedere la gara in streaming su tablet, computer o smartphone, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go. Semplicissima da usare, Sky Go permette di vedere il match in streaming in ogni momento. Djokovic-Humbert si giocherà alle ore 14 di lunedì 8 luglio, campo numero 1.