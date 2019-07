F1 GP Silverstone: Trionfa Hamilton, Vettel si scontra con Verstappen

Doppietta Mercedes al GP di Silverstone di Formula 1. Hamilton trionfa in Inghilterra precedendo il compagno di squadra Bottas e il ferrarista Leclerc, che sale sull’ultimo gradino del podio. Fuori dai giochi Sebastian Vettel che con la sua Ferrari tampona il pilota Red Bull, Verstappen. L’inglese allunga in classifica generale e ipoteca sempre di più la vittoria del titolo 2019 di Formula 1.

Le due Mercedes di Bottas e Hamilton hanno dominato le qualifiche del GP di Silverstone ieri pomeriggio e oggi la squadra tedesca vuole inanellare un altra doppietta storica. Il campione del mondo Lewis Hamilton ci tiene a vincere nella sua terra, ma il finlandese di ghiaccio ha dimostrato di saper battagliare con lui. I tempi fatti registrare ieri in qualifica sono quasi gli stessi: Bottas ha sbalordito tutti con il suo 1:25.093. Hamilton quasi lo eguaglia con 1:25.099. Si preannuncia quindi una battaglia sul filo del rasoio a Silverstone.

E le Ferrari? Leclerc non può lamentarsi: il francese è terzo dietro le due Mercedes, con un ottimo 1:25.172. Vettel invece è molto più attardato, costretto a partire in terza fila e facendo registrare un sesto posto con 1:25.787. Sia il tedesco che il francese hanno il dente avvelenato per le ultime clamorose decisioni della FIA prese contro la Ferrari nei famosi GP d’Austria e Canada, per il quale la Rossa ha presentato ricorso. Le Mercedes paiono avere una marcia in più per domani, ma le rosse vogliono riscattarsi. La gara inizierà quest’oggi alle ore 15:10.

FORMULA 1 GP SILVERSTONE: DOVE VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Formula 1 GP di Silverstone, diretta TV e streaming della gara. Il GP di Silverstone di Formula 1 sarà visibile attraverso la piattaforma Sky Sport e in chiaro su TV8 alle ore 15:10. Sky dispone di un canale dedicato esclusivamente alla Formula 1, chiamato Sky F1, dove sarà possibile vedere la gara e gli approfondimenti con interviste e analisi pre e post gara. Se si vuole vedere il GP in streaming direttamente dal proprio smartphone, tablet o computer, gli abbonati di Sky dovranno scaricare l’app Sky Go, per non perdere neanche un minuto dell’evento in qualsiasi momento della giornata.