Formula 1, GP di Germania: dove vedere la gara in diretta tv e streaming, domenica 28 luglio

Parte ancora una volta da favorito Lewis Hamilton per il GP di Germania, in programma domenica 28 luglio. Il pilota inglese della Mercedes ha fatto segnare una pole eccellente in 1:11.767, precedendo Verstappen e il compagno di squadra Bottas. Facilmente ipotizzabile un vittoria delle Mercedes in Germania: la doppietta è nell’aria ancora una volta con le Ferrari che stanno a guardare. Vettel e Leclerc difficilmente lotteranno per il podio in Germania. I problemi tecnici hanno minato le prestazioni delle rosse nelle qualifiche, costringendole a partire dal ventesimo e decimo posto. Una crisi tecnica che rimanda a quella avuta negli ultimi anni con Montezemolo, prima dell’ingresso di Marchionne.

I tecnici della Rossa dovranno risolvere le problematiche in vista della gara di domenica, sperando di poter recuperare più posizioni possibile in chiave secondo posto nel Mondiale. Lo strapotere di Hamilton e delle Mercedes è evidente. L’unico obbiettivo oramai è limitare i danni. I problemi riscontrati dal team di Maranello, sono a livello di potenza del motore. Partenza domenica 28 luglio, ore 15:20.

Formula 1, GP Germania: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Sarà possible vedere in diretta il GP di Germania di Formula 1 alle ore 15:10 domenica 28 luglio, attraverso la pay tv Sky. Per tutti gli abbonati, Sky mette a disposizione un canale dedicato alla F1, chiamato Sky Sport F1. Sky mette a disposizione degli abbonati pure un’applicazione chiamata Sky Go, che permetterà di sintonizzarsi in streaming con il GP direttamente da smartphone, tablet e computer.