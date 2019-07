Free Agency NBA: i primi colpi di mercato

Nella mezzanotte italiana, 18:00 a New York, si è aperto ufficialmente il mercato dei Free Agents NBA. Sin dai primi minuti sono arrivati i primi colpi di scena che hanno già modificato gli equilibri delle prossime stagioni della National Basketball Association. In dettaglio ecco riportati i movimenti avuti nella notte:

– Terry Rozier, dopo 4 anni a Boston, firma con gli Charlotte Hornets un triennale da $58 milioni.

– Rudy Gay rinnova con gli Spurs, accordandosi per un biennale da $32 milioni.

– Garrett Temple, in uscita dal suo contratto con i Los Angeles Clippers, sbarca a Brooklyn con un biennale da $10 milioni.

– DeMarre Carroll lascia Brooklyn per approdare ai San Antonio Spurs (contratto annuale da $13 milioni).

– L’incredibile trio composta da Kevin Durant, Kyrie Irving e DeAndre Jordan volano verso i Brooklyn Nets.

– All’italiano Nicolò Melli si spalancano le porte dell’NBA, accordo biennale con i New Orleans Pelicans da $8 milioni.

– J.J. Redick lascia i 76ers per andare ai New Orleans Pelicans ($26,5 milioni per due anni).

– Harrison Barnes firma un quadriennale per rimanere a Sacramento da $85 milioni.

– Jonas Valanciunas rinnova con i suoi Memphis Grizzlies, firmando un triennale da $45 milioni.

– Kristaps Porzingis rimane a Dallas, firmando un contratto quinquennale da $158 milioni.

– Il centro Dewayne Dedmon, in uscita dagli Hawks, firma con i Sacramento Kings un triennale da $41 milioni.

– Gerald Green rinnova con gli Houston Rockets.

– Terrence Ross rimane a Orlando con un quadriennale da $45 milioni.

– Khris Middleton rinnova con i Milwaukee Bucks, firmando uno dei contratti più pesanti dell’NBA attuale ($178 milioni in 5 anni).

– Derrick Rose approda ai Detroit Pistons con un biennale da $15 milioni.

– Trevor Ariza firma per i Sacramento Kings (biennale da $25 milioni).

– Al-Farouq Aminu lascia Portland per andare agli Orlando Magic (triennale da $29 milioni).

– Thaddeus Young firma un triennale da $41 milioni con i Chicago Bulls.

– Il play spagnolo Ricky Rubio firma un triennale da $51 milioni con i Phoenix Suns.

– Jeremy Lamb arriva a Indiana con un triennale da $31.5 milioni.

– Bojan Bogdanovic lascia i Pacers per sbarcare a Utah con un quadriennale da $73 milioni.

– Thomas Bryant rimane a Washington con un triennale da $25 milioni.

– Rodney Hood rinnova con i Trail Blazers con un biennale da $16 milioni.

– Tobias Harris resta a 76ers con un quinquennale da $180 milioni.

– Anche Mike Scott rimane a Philadelphia con un biennale da $9.8 milioni.

– Nerlens Noel ritorna a Oklahoma.

– Julius Randle trova un accordo coi Knicks, triennale da $63 milioni.

– Il play Geroge Hill rimane ai Bucks con un triennale da $29 milioni.

– Bobby Portis arriva a New York con un biennale da $31 milioni.

– Jimmy Butler firma con i Miami Heat attraverso sign-and-trade.

– D’angelo Russell diventa il nuovo playmaker di Golden State, quadriennale da $117 milioni.

– Andre Iguodala si sacrifica per D’angelo Russell, andando ai Grizzlies.

– Ed Davis firma con i Jazz un biennale da $10 milioni.

– Derrick Favors arriva ai New Orleans Pelicans via trade in cambio di scelte future.

– Patrick Beverley resta ai Los Angeles lippers firmando un triennale da $40 milioni.

– Reggie Bullock approda a New York con un biennale da $21 milioni.

– Mario Hezonja firma per i Portland Trail Blazers al minimo salariale per due anni.