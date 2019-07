Italbasket: Uscita la lista dei 24 nomi convocati

In attesa dei Mondiali di Basket di Cina 2019 che avranno inizio il 30 Agosto, il Coach della nazionale azzura Meo Sacchetti dirama i primi 24 nomi da cui usciranno i 12 che voleranno per il paese asiatico. L’italbasket sarà inoltre impegnata anche in eventi estivi pre-mondiale dove questa lista verrà utilizzata. Si parte il 23 Luglio col raduno a Pinzolo, poi segue il Trentino Basket Cup il 30-31 Luglio, il Torneo di Verona il 9-11 Agosto, il Torneo dell’Acropoli il 16-18 Agosto e infine il Torneo a Shenyang il 23-26 Agosto.

In seguito è illustra la lista dei 24 azzurri:

– Awudu Abass : (1993, 198 cm, Ala, Leonessa Brescia)

– Pietro Aradori : (1998, 196 cm, Ala, Virtus Bologna)

– Marco Belinelli : (1986, 196 cm, Guardia, San Antonio Spurs)

– Paul Biligha : (1990, 200 cm, Centro, Reyer Venezia)

– Jeff Brooks : (1989, 203 cm, Ala, Olimpia Milano)

– Andrea Cinciarini : (1986, 190 cm, Playmaker, Olimpia Milano)

– Luigi Datome : (1987, 203 cm, Ala, Fenerbahce)

– Amedeo Della Valle (1993, 194 cm, Guardia, Olimpia Milano)

– Ariel Filloy (1987, 190 cm, Playmaker, Scandone Avellino)

– Diego Flaccadori (1996, 193 cm, Guardia, Aquila Trento/svincolato)

–Danilo Gallinari (1988, 208 cm, Ala, Los Angeles Clippers)

– Alessandro Gentile (1992, 200 cm, Guardia/Ala, Estudiantes Madrid)

– Daniel Hackett (1987, 199 cm, Guardia, CSKA Mosca)

– Nicolò Melli (1991, 205 cm, Ala, New Orleans Pelicans)

– Riccardo Moraschini (1991, 194 cm, Guardia/Ala, Happycasa Brindisi)

– Davide Moretti (1998, 188 cm, Playmaker/Guardia, Texas Tech)

– Davide Pascolo (1990, 202 cm, Ala, Aquila Trento)

– Achille Polonara (1991, 205 cm, Ala, Dinamo Sassari)

– Giampaolo Ricci (1991, 201 cm, Ala, Virtus Bologna)

– Brian Sacchetti (1986, 200 cm, Ala, Leonessa Brescia)

– Amedeo Tessitori (1994, 208 cm, Centro, De’ Longhi Treviso)

– Stefano Tonut (1993, 194 cm, Guardia, Reyer Venezia)

– Luca Vitali (1986, 201 cm, Playmaker, Leonessa Brescia)

– Michele Vitali (1991, 196 cm, Guardia, Morabanc Andorra)